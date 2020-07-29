Kurban etinde soğuk zincir uyarısı...Bekletmeden yemeyin...

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sağdıç, kurban etinde soğuk zincirin bozulmaması gerektiğini belirterek, "Etin mutlaka soğuk zinciri bozmadan kesilmesi, taşınması, parçalanması ve saklanması gerekmektedir. Naylon torbalarla gelen etlerin hemen açık bir kaba boşaltılarak serin yerde bir süre dinlendirilmesi yerinde olacaktır." dedi.



Kurban etini tüketmek için 1 gün beklenmeli

Kurbanda etlerin bir kısmının komşulara ikram edildiğini anlatan Sağdıç, kalan kısmının da hemen kullanılmayacaksa buzdolabında bekletilmesinin doğru olmadığını kaydetti. Sağdıç, buzdolaplarının yazın, dolabın doluluğuna göre artı 4 ile 10 dereceye değişen sıcaklıklarda çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu şartlarda etin uzun süre depolanması mümkün değildir ve bozulacaktır. Bu etlerin parçalandıktan sonra, ilerde kullanacağımız uygun porsiyonlara ayarlandıktan sonra evlerimizde çift kapılı buzdolaplarının üst kısımlarının çoğunda bulunan eksi 18 veya eksi 20 derecede saklanması gerekmektedir. Eğer bu şartlar yoksa buzdolabı şartlarında etler bozulacaktır. Kurban kesildikten sonra, etin kalitesi, dayanıklılığı ve lezzeti için ortalama 24 saat soğuk hava deposu veya buzdolabında sıfır derece civarında bekletilmesi gerekmektedir. Yani insanlar kurban etini tüketmek için 1 gün bekletsinler. Hemen tüketilmesi mümkün ama, lezzet oluşmadığı için daha yavan bir et olmaktadır. Ayrıca kesildikten sonra dinlendirilmeden hemen parçalanmış etlerin, kalitesi, gevrekliği ve dayanma süresi de dinlendirilmiş etlere göre düşük olmaktadır."





Çözünen etin tekrar dondurulması doğru değil

Dondurulduktan sonra etin soğukta ve buzdolabında çözünmesi gerektiğini vurgulayan Sağdıç, fazla kalan etin tekrar dondurulmasının kesinlikle doğru olmadığını belirtti. Sağdıç, çözünen etlerin hemen tüketilmesi gerektiğini kaydederek, "Bu nedenle çözüm olarak en iyisi daha önce tavsiye ettiğim gibi, ilk başında eti tüketilebilir porsiyonlarda depolamaktır. Böyle yapıldığı zaman çözününce değerlendirilmesi daha kolay olacaktır." dedi.

Bayramda insanların sağlık acısından beslenmesine de dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Sağdıç, şunları kaydetti:

"Öncelikle aşırıya kaçmadan etini de, sebzesini de, meyvesini de yiyerek ve aktivitede bulunarak beslenme her zaman en uygunu. Aşırıya kaçmak, eti bol yemek sağlıklı olmayacaktır.