Kurban eti kavurması tarifi
Kurban eti kavurması tarifi

Kurban Bayramı geleneklerinden biri olan kurban eti kavurması, lokum gibi yumuşacık kıvamı ve lezzetiyle bayram sofralarınızı unutulmaz kılıyor. Eti sertleşmeden tam kıvamında pişirmenin en garanti yöntemini sunan bu nefis tarif, kendi suyuyla ve doğal iç yağıyla ocakta ağır ağır pişiyor. Küçük küpler halinde doğranan iç yağının kısık ateşte eritilmesiyle başlayan hazırlığı, yüksek ateşte etlerin mühürlenmesiyle devam ederek tüm lezzeti içerisine hapsediyor. Pişirme aşamasının sonuna doğru eklenen maden suyu etlerin lif lif ayrılacak kadar yumuşamasını sağlarken, cam kavanozlarda saklama yöntemi de bu enfes lezzeti uzun süre ilk günkü tazeliğinde korumanıza imkan tanıyor. İşte, mutfakta işinizi çok kolaylaştıracak kurban eti kavurması tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Kurban eti kavurması tarifi
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:60+ dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 kilogram kuşbaşı dana eti
  • 500 gram dana iç yağı
  • 1 şişe maden suyu
  • 1.5 tatlı kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. İç yağın hazırlanması
    Dana iç yağını küçük küpler halinde doğrayın. Geniş ve derin bir tencereyi ocağa alıp kızdırın ve ocağın altını en düşük ısıya getirin. İç yağlarını tencereye ekleyin. Yağlar eriyip sıvılaşana kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak kavurun. Erimeyen parçaları bir kaşık yardımıyla toplayın.
  2. Dana etinin kavrulması
    Ocağın ısısını yükseltip içerisine dana kuşbaşı etini azar azar ekleyin ve etleri mühürleyin. Etler suyunu salmaya başladığında ocağın altını en kısık konuma getirip tencerenin kapağını kapatın. Etleri çok kısık ateşte yaklaşık 2 saat boyunca pişirin. Etler yumuşayıp lif lif ayrılacak kıvama geldiğinde, maden suyunu üzerine gezdirip tuzu serpiştirin. Karıştırıp ocaktan alın.
  3. Saklama aşaması
    Sıcak kavurmayı temiz cam kavanozlara aralarında hiç hava boşluğu kalmayacak şekilde bastırarak doldurun. Kavanozların en üst kısmına tencerede kalan sıvı yağı gezdirin. Kapaklarını sıkıca kapatıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabında muhafaza edin.
  4. Afiyet olsun!
Kapat