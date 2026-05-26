Kurban Bayramı geleneklerinden biri olan kurban eti kavurması, lokum gibi yumuşacık kıvamı ve lezzetiyle bayram sofralarınızı unutulmaz kılıyor. Eti sertleşmeden tam kıvamında pişirmenin en garanti yöntemini sunan bu nefis tarif, kendi suyuyla ve doğal iç yağıyla ocakta ağır ağır pişiyor. Küçük küpler halinde doğranan iç yağının kısık ateşte eritilmesiyle başlayan hazırlığı, yüksek ateşte etlerin mühürlenmesiyle devam ederek tüm lezzeti içerisine hapsediyor. Pişirme aşamasının sonuna doğru eklenen maden suyu etlerin lif lif ayrılacak kadar yumuşamasını sağlarken, cam kavanozlarda saklama yöntemi de bu enfes lezzeti uzun süre ilk günkü tazeliğinde korumanıza imkan tanıyor. İşte, mutfakta işinizi çok kolaylaştıracak kurban eti kavurması tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...