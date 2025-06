KURBAN ETİ KAVURMA TARİFİ VE MALZEMELERİ: Kurban etinden yumuşacık kavurma nasıl yapılır, ne zaman yapılmalı? İşte, et kavurma yapılışı ve püf noktaları...

Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı et kavurma tarifi yumuşacık olması için araştırmalar başladı. Kurban etinin pişirme aşamaları yumuşak et kavurma için önem taşıyor. Ayrıca et kavurmanın tuzu ve baharatlarının da doğru zamanda atılması etin sertleşmesinin önüne geçebiliyor. Peki, et kavurma nasıl yapılır? İşte, kurban eti yumuşacık et kavurma tarifi detayları...

ET KAVURMA TARİFİ

Malzemeler;

1 kilo dana eti

1 baş kuru soğan

2 Yemek kaşığı

Zeytinyağı

Tuz

KURBAN ETİNDEN ET KAVURMA NASIL YAPILIR?

Etleriniz kuş başı değil ise etleri kesme tahtasında alın, keskin bir bıçakla sinirleri temizleyin ve kuşbaşı doğrayın.

Geniş bir çelik tencereye sıvıyağ koyun ve kızdırın, etler suyunu salana kadar orta ateşte pişirin ve içine kabuğu soyulmuş bütün soğan ekleyin.

Ocağı kısın, etler yumuşayana kadar kısık ateşte (yaklaşık 1 saat) ara sıra karıştırarak pişirin,

Et kavurma piştikten sonra, ocaktan almadan 15 dk. önce tuz katın.

Yanında pirinç pilavı ile sıcakken servis edin. Afiyet olsun...

KURBAN ETİ İLK GÜN YENİR Mİ?

Etin daha iyi dinlenmesi için 24 saat kadar soğutulması önerilir. Bu, etin su kaybını azaltır ve daha yumuşak olmasını sağlar. Et, pişirilmeden önce buzdolabında saklanabilir ve birkaç gün içinde tüketilmelidir.