Kurban Bayramı'na özel et yemekleri: Çorbadan kebaba 20 tarif

Kurban Bayramı, büyük sofraların kurulduğu ve tüm ailenin bir araya geldiği özel günlerin başında geliyor. Bu günlerde sevdiklerinize unutulmaz sofralar kurmanızı sağlayan et yemekleri, bereketi ile baş köşede yer buluyor. Mutfakta planlamanızı kolaylaştıracak geleneksel çorbalardan lokum gibi pişen kebaplara, sakatat lezzetlerinden fırında ağır ağır demlenen et yemeklerine kadar uzanan tarifleri sizler için hazırladık. İşte, 20 farklı et yemeği tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

İLİKLİ KEMİK SUYU





İlikli kemik suyu, çorbalara, pilavlara, et yemeklerine lezzet katarken bağışıklık sistemini güçlendiren doğal destekçilerden biri olarak kabul edilir.

İŞKEMBE ÇORBASI





Geleneksel mutfağımızın en sevilen ve şifa dolu lezzetlerinden biri olan işkembe çorbası, doğru tekniklerle hazırlandığında sofraların vazgeçilmezi oluyor.

KELLE PAÇA ÇORBASI





Lokanta usulü çorba lezzetini, evinizin mutfağında hazırlamanın garantili adımlarını içeren bu nefis tarif, dumanı üstünde tüten sunumuyla sofranıza geliyor.

YAPRAK CİĞER

Uzun hazırlık süreçlerine ihtiyaç duymadan, tereyağının lezzetiyle çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, ciğer sevmeyenlerin bile tabak tabak tüketeceği bir lezzet sunuyor.

ARNAVUT CİĞER





Ciğerin yüksek ateşte mühürlenerek lezzetini içine hapsedip pişirilmesi ve yanına eklenen sumaklı soğanın ferahlığı, bu tarifi her sofrada bir ziyafete dönüştürüyor.

UYKULUK





Lokum gibi yumuşacık eti ve dışının hafif çıtırlığı ile bu tarif, geleneksel sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

DANA DİL SÖĞÜŞ





Dana dil söğüş, sakatat mutfağının en lezzetli ve yumuşak kıvamlı lezzetlerinden biri olarak sofralardaki yerini alıyor.

KURBAN ETİ KAVURMASI





Kurban Bayramı geleneklerinden biri olan kurban eti kavurması, lokum gibi yumuşacık kıvamı ve lezzetiyle bayram sofralarınızı unutulmaz kılıyor.

ÇOBAN KAVURMA

Geleneksel mutfağımızın en sevilen et yemeklerinden çoban kavurma, lokum gibi pişen etlerin taze sebzelerle buluştuğu doyurucu bir lezzet sunuyor.

BELEN TAVA





Hatay mutfağının sevilen yemeklerinden belen tava, çömlek ya da döküm tavada sebzelerle birlikte kendi suyunda ağır ağır pişen dana veya kuzu etiyle hazırlanıyor.

PATLICAN GÜVEÇ





Güveçte ağır ağır lokum gibi pişen etler, içerisindeki sarımsak, soğan ve biberlerin oluşturduğu zengin lezzetle, ekmeği banarak yenecek kadar iştah açıcı bir tat sunuyor.

ETLİ SOĞAN YAHNİSİ





Etli soğan yahnisi, arpacık soğanların ve lokum gibi kuşbaşı etlerin ağır ateşte pişirilerek hazırlandığı iştah açıcı ana yemeklerimizden biridir.

GELELİ KEBABI

Malatya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan geleli kebabını, közlenmiş patlıcanın isli tadı ve lokum gibi pişmiş dana etiyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz.

ORMAN KEBABI





Osmanlı mutfağından günümüze gelen orman kebabı, yumuşacık pişen etin ve sebzelerin lezzetini aynı tabakta buluşturuyor. Hazırlanışı sırasında mühürleme ve ağır ateşte pişirme aşamaları, yemeğin lezzetini içine hapsetmesini sağlıyor.

SULTAN KEBABI





Geleneksel mutfağımızın en lezzetli ana yemeklerinden biri olan sultan kebabı, hem sunumuyla göz dolduruyor hem de zengin içeriğiyle sofralara ziyafet taşıyor.

KAĞIT KEBABI





Kebap lezzetinin en pratik ve sunumu en şık hallerinden biri olan kağıt kebabı, etin ve mevsim sebzelerinin kendi suyunda demlenerek pişmesiyle sofralarınıza enfes bir lezzet sunuyor.

TAS KEBABI

Geleneksel mutfağımızın en lezzetli yemeklerinden biri olan tas kebabı, ağır ateşte lokum gibi pişen etler ve kızarmış patateslerle birlikte nefis bir lezzet sunuyor.

ÇÖKERTME KEBABI





Muğla mutfağının en sevilen lezzetlerinden çökertme kebabı, çıtır çıtır kızarmış patateslerin üzerine eklenen lokum gibi dana bonfile ve süzme yoğurtla sofraların en iştah açıcı yemeklerinden biri oluyor.

FIRINDA DANA KABURGA





Fırında ağır ağır pişen dana kaburga, kalabalık sofralar için lokum gibi lezzetiyle gerçek bir ziyafet sunuyor. Etin suyunu hapseden pişirme yöntemi, içinin doğal lezzetini korurken dış yüzeyinin de yumuşacık kalmasını sağlıyor.

DANA ROSTO





Rosto, genellikle but, kontrfile, nuar ve tranç gibi iri ve bütün halde pişirmeye uygun etin mühürlenip sebzelerle birlikte kısık ateşte uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan bir et yemeğidir.