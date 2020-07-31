Kurban Bayramı'na özel et kavurma tarifi! Kavurma nasıl yapılır? İşte kolay kavurma yapmanın püf noktası
Kavurma tarifi, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle bayram sofrası hazırlayacak olanların merak ettiği konulardan oldu. Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı olan et kavurmayla, sofranızda harikalar yaratabilirsiniz. Hem lezzetli hem de görünüş olarak doyurucu olan et kavurmayı yaparken en önemli püf nokta etin iyi pişmesi. Kavurma yaparken kullanacağınız baharatlar da yemeğinize lezzet katacak. Peki, kavurma nasıl yapılır? İşte, Kurban Bayramı'na özel adım adım kolay et kavurma tarifi ve yapımı aşamaları.
Biber, soğan ve domates gibi yardımcı malzemelerle hazırlanan et kavurma, bu bayram da bayram sofralarınızı şenlendirecek. Eve gelen bayram misafirler için özenle hazırlanan kavurmayı pilav ve ayran eşliğinde de servis edebilirsiniz. İşte, kavurma yapımı ve malzemeleri.
MALZEMELER:
1 kilogram dana kuşbaşı
1 baş orta büyüklükte kuru soğan
3 ya da 4 diş sarımsak
Bir miktar sıvı yağ
HAZIRLANIŞI:
İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.
Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.
Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.
Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.