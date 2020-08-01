Kurban bayramı sofrası için saray mutfağından kirde kebabı

Osmanlı saray mutfağının en özel lezzetlerinden kirde kebabı, tadına doyulmayan bir ana yemek olarak dikkat çekiyor. İzmir’in yöresel bir yemeğiyken padişahların sofralarına taşınan kirde kebabı, üst üste dizilmiş, araları kuşbaşı etle dolu kreplerin yoğurtlu sosla servis edilmesiyle sunuluyor.



Yemeğin geçmişi ve hazırlanışıyla ilgili bilgi veren İzmir’in tanınan mutfak şeflerinden Aygün Aras, "Malum Kurban Bayramı’nda etleri nasıl pişiririz diye bazı insanlarımız kara kara düşünüyor. Kurbana özel, gerek kuzuyla gerek dana etiyle yapılabilen bir yemek bu. Osmanlı saray mutfağının bir yemeği. Öncesinde ise, İzmir’de konaklayan paşalardan biri tarafından beğenilip saraya taşınmış bir yemek. Saray mutfağının vazgeçilmezi. Baharatlarla harmanlanmış et, sebze ve domatesle pişirilip kat kat kreplerin arasına konularak yapılıyor. Üzerine kızgın tereyağıyla yoğurt konularak sunum yapılıyor. İzmir tulumundan kıtır yaparak üzerine ekledik. Orijinal tarifte yok bu, biz de bir şey katmak için ekledik bu lezzeti. Yemesi güzel keyifli bir yemek. Kurban Bayramında yapılabilecek basit bir yemek. İster kuzu, ister dana etiyle yapılabiliyor. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

KİRDE KEBABI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

500 gram kuzu eti

1 adet soğan

1 adet domates

Salça

Sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Krep

Yoğurt

Hazırlanışı:

Öncelikle sebzeleri ince ince kıyın. Daha sonra kızgın yağda kavurun ve kuşbaşı doğranmış et ekleyerek pişirin.

Hazırladığınız kreplerin üzerine etli harçtan ekleyip bir kat krep bir kat harç olacak şekilde üst üste dizin.

Yoğurtlu sos gezdirerek servise hazır hale getirin.