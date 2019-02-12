Kumpir nasıl yapılır? Kumpir yapımının püf noktaları

Yukarıda da dediğimiz gibi, kumpirin temel malzemeleri patates, tereyağı ve kaşar. Bunun dışında kumpire ekleyeceğiniz her şey sizin yaratıcılığınıza kalmış.

Kumpirin başarısının sırlarından biri patateslerin büyük ve düzgün şekilli olmasıdır. Küçük patatesten güzel kumpir yapamayacağınız gibi yamuk patateslerin de üzerinde çalışması oldukça zordur.

Evde kumpir yaparken patatesleri fırında pişirecekseniz, fansız programı deneyin. Böylece içi nemli kalacak, kurumayacak.

Fırından ya da közden çıkardığınız esnada patatesler çok sıcak olacağı için tutmak için temiz bir mutfak havlusundan faydalanın.

Patatesleri fırından ya da közden çıkarır çıkarmaz hemen ortasını yarıp içlerine tereyağı ve kaşar eklemelisiniz. Böylece peynir güzelce erir.

Bıçağı yuvarlak hareketlerle bastırarak aynı anda hem patatesleri ezebilir hem de karıştırma işlemini aynı anda yapabilirsiniz. Böylece patatesin içinde topaklar kalmaz ve homojen bir kumpir elde edebilirsiniz.

Diğer malzemeleri koymadan önce patatesin iç kısmının yüzeyini düzleştirdiğinizden emin olun. Böylece malzemeleri kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.

Gelelim kumpirin yapımına…

Patatesleri bol suda yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Üstlerine keskin bir bıçağın ucuyla birkaç yerinden çizikler atın. Patatesleri fırın kağıdı ya da alüminyum folyoya sarıp önceden 200 derecede ısıtılmış fırına verin. 90 dakika kadar pişirin.

Çıkarınca ortalarını kesip yukarıda bahsettiğimiz şekilde tereyağı ve kaşarı ekleyin. Küçük küçük doğranmış kornişon turşu, haşlanmış bezelye, sosis, Rus salatası, mısır ve zeytinle içlerini dökülmeyecek şekilde doldurup üzerine ketçap ve mayonez sıkın. Kumpiriniz hazır!

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