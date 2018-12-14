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Haber Giriş: 14.12.2018 - 16:31,Son Güncelleme:/

Kumpir nasıl yapılır?

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Kumpir nasıl yapılır?
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Kumpir en sevilen ve en lezzetli sokak lezzetlerinin başında geliyor. Sonuçta fırında ya da közde pişmiş, içine tereyağı ve kaşar peyniri eklenmiş, üzeri bin bir çeşit malzemeyle süslenmiş patatesten bahsediyoruz, sevilmemesi ne mümkün. Dumanı tüte tüte yediğiniz o nefis kumpirleri evde kendiniz de yapmak istiyorsanız, bilmeniz gereken birkaç detay var. İşte tüm ayrıntılarıyla “Kumpir nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Kumpirin temel malzemeleri patates, tereyağı ve kaşar. Bunun dışında kumpire eklediğiniz her şey tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ancak özellikle patatesleri seçerken, boyutlarına ve şeklinin düzgün olmasına dikkat edin. Küçük patatesten güzel bir kumpir yapamayacağınız gibi, eğri büğrü patatesleri işlerken de zorlanabilirsiniz.

Patateslerinizi fırının fansız programında pişirdiğinizde, içleri daha nemli kalır. Patatesleri fırından çıkarır çıkarmaz hemen ortalarını yarıp içlerine tereyağı ve kaşar ekleyin. Aksi takdirde peynir dilediğiniz gibi erimez. Bu işlemi yaparken bıçağı yuvarlak hareketlerle bastırırsanız hem ezme hem de karıştırma işlemini aynı anda yapabilir ve daha homojen bir kumpir elde edebilirsiniz.

Patatesler fırından çok sıcak çıkacağı için ezme işlemi sırasında patatesleri tutmak için temiz bir mutfak havlusundan faydalanmak da işinizi kolaylaştıracaktır.

Evde kumpir tarifi
Evde kumpir tarifi

Son olarak malzemeleri koymadan önce patatesin iç kısmının yüzeyini düzleştirdiğinizde malzemeleri daha rahat yerleştirebilirsiniz.

Kumpir nasıl yapılır

Gelelim kumpirin yapımına…

Patatesleri bol suda yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Üstlerine keskin bir bıçağın ucuyla birkaç yerinden çizikler atın. Patatesleri fırın kağıdı ya da alüminyum folyoya sarıp önceden 200 derecede ısıtılmış fırına verin. 90 dakika kadar pişirin.

Çıkarınca ortalarını kesip yukarıda bahsettiğimiz şekilde tereyağı ve kaşarı ekleyin. Küçük küçük doğranmış kornişon turşu, haşlanmış bezelye, sosis, Rus salatası, mısır ve zeytinle içlerini dökülmeyecek şekilde doldurup üzerine ketçap ve mayonez sıkın. Kumpiriniz hazır!

Beyaz peynirli ve sumaklı kumpir tarifi
Beyaz peynirli ve sumaklı kumpir tarifi

KUMPİR SEVEN BUNU DA SEVECEK: FIRINDA PEYNİRLİ TATLI PATATES

Fırında Peynirli Tatlı Patatesler | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Fırında Peynirli Tatlı Patatesler var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
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