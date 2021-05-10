Kumbursiye çorbası nasıl yapılır? Kumbursiye çorbası tarifi

Kumbursiye çorbası, nefis bir akşam yemeği için harika bir başlangıç. Yoğurt, et ve nohut ile yapılan bu çorbayı çok beğeneceksiniz. Kumbursiye çorbası tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

750 gram kuşbaşı kuzu eti

500 gram arpacık soğan

100 gram tereyağı

1 kase haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı yoğurt

Nane

Pul biber

NASIL YAPILIR?

Eti tencerede kavurun. Suyunu çekmeye başlayınca da tereyağını ekleyin. Arpacık soğanları ve sarımsakları da tencereye ekleyin. Ardından bir su bardağı su ve tuz da ilave edin ve pişmeye bırakın. Bu sırada nohutu da ekleyin.

Etiniz yumuşayınca yoğurdu da ekleyip karıştırın. Son olarak nane ve pul biberi de ilave edip kaynamaya bırakın. Sıcak olarak servis edin.