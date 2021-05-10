Kumbursiye çorbası nasıl yapılır? Kumbursiye çorbası tarifi
Kumbursiye çorbası, Hatay mutfağının enfes lezzetlerinden biri. Kuzu eti, nohut ve yoğurt ile hazırlanan kumbursiye çorbası farklı bir şeyler denemek isteyenler için harika bir alternatif. Peki kumbursiye çorbası nasıl yapılır? Kumbursiye çorbası tarifi...
Kumbursiye çorbası, nefis bir akşam yemeği için harika bir başlangıç. Yoğurt, et ve nohut ile yapılan bu çorbayı çok beğeneceksiniz. Kumbursiye çorbası tarifini sizin için derledik.
MALZEMELER:
750 gram kuşbaşı kuzu eti
500 gram arpacık soğan
100 gram tereyağı
1 kase haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı yoğurt
Nane
Pul biber
NASIL YAPILIR?
Eti tencerede kavurun. Suyunu çekmeye başlayınca da tereyağını ekleyin. Arpacık soğanları ve sarımsakları da tencereye ekleyin. Ardından bir su bardağı su ve tuz da ilave edin ve pişmeye bırakın. Bu sırada nohutu da ekleyin.
Etiniz yumuşayınca yoğurdu da ekleyip karıştırın. Son olarak nane ve pul biberi de ilave edip kaynamaya bırakın. Sıcak olarak servis edin.