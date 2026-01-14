search__icondelete
Kruton ile glutensiz kremalı mantar çorbası tarifi (Videolu)

Kruton ile glutensiz kremalı mantar çorbası tarifi (Videolu)

Sofrasında leziz bir çorba arayanlar ve glutensiz beslenenler için kremalı mantar çorbası, pürüzsüz kıvamıyla damaklarda enfes bir tat bırakır. Mantarın lezzetiyle zenginleşen bu tarif, üzerine eklenen glutensiz ekmekten hazırlanan krutonlarla birleştiğinde her kaşıkta iştah açan bir başlangıca dönüşür. Kısa sürede hazırlanan bu nefis çorba, hafifliği ve tazeliğiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya adaydır. İşte, videolu anlatımıyla kruton ile glutensiz kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri…

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 paket mantar
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı Schär Mix B Bread un
  • 100 mililitre krema
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 6 su bardağı su

Üzeri için:

  • Schär Pan Rustico ekmek
  • Zeytinyağı
  • Pul biber
Nasıl Yapılır
  1. Kavurma aşaması
    Mantarları küçük küçük doğrayın. Tencereye yağları alın ve mantarları soteleyin. Suyunu salıp iyice kavurduktan sonra unu ekleyerek biraz daha kavurun. Kremayı ekleyip birkaç dakika kadar daha kavurmaya devam edin.
  2. Su ve baharatların eklenmesi
    Krema kaynamaya başlayınca baharatları ve suyu ekleyip karıştırın ve kaynatın. Ardından ocağın altını kapatın.
  3. Krutonun hazırlanması
    Kruton için, ekmekleri küp küp doğrayıp az yağda pul biber ile birlikte kızartın.
  4. Servis aşaması
    Krutonu çorbanın üzerine ekleyip sıcak olarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
