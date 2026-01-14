Sofrasında leziz bir çorba arayanlar ve glutensiz beslenenler için kremalı mantar çorbası, pürüzsüz kıvamıyla damaklarda enfes bir tat bırakır. Mantarın lezzetiyle zenginleşen bu tarif, üzerine eklenen glutensiz ekmekten hazırlanan krutonlarla birleştiğinde her kaşıkta iştah açan bir başlangıca dönüşür. Kısa sürede hazırlanan bu nefis çorba, hafifliği ve tazeliğiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya adaydır. İşte, videolu anlatımıyla kruton ile glutensiz kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri…