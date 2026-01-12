search__icondelete
Mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için tam ölçülü krep tarifi, sabahları iştah açıcı kokusuyla güne harika bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Dakikalar içinde tavada pişen ve sofraya geldiği anda hızla biten krepler, kahvaltıda vakit kaybetmek istemeyen ama keyfinden de ödün vermeyenlerin favorisi oluyor. Tatlı veya tuzlu eşlikçilerle oldukça doyurucu olan bu nefis lezzet, her denemede tam kıvamında bir sonuç veriyor. İşte, videolu anlatımıyla krep tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı un

Servis için:

  • Süzme peynir ve domates
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Un hariç bütün malzemeleri bir kapta karıştırın. Daha sonra unu ekleyip homojen bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Pürüzsüz bir kıvam için hamuru süzgeçten geçirebilirsiniz.
  2. Pişirme aşaması
    Krep tavanızı peçete yardımıyla hafifçe yağlayın. Hamurdan bir kepçe alıp tavanın ortasından etrafına doğru yayarak dökün. Krepleri arkalı önlü pişirin.
  3. Servis aşaması
    Pişen kreplerin arasına süzme peynir ve domates koyarak servis edin. Tercihe bağlı olarak tatlı şekilde de sunabilirsiniz. Muz, çilek ve çikolata sosu çok yakışacaktır.
  4. Afiyet olsun!
