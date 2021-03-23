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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 23.03.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Krep nasıl yapılır? Kahvaltıların vazgeçilmezi krep tarifi

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Krep nasıl yapılır? Kahvaltıların vazgeçilmezi krep tarifi

Krep, kahvaltı sofralarına renk katan nefis bir lezzet. Tadı ve kıvamıyla sık sık tercih edilen krep, akşam yemeklerinde de tercih edilebilir. Tatlı ya da tuzlu olarak tüketebileceğiniz bu nefis tarif, favorilerinizden biri haline gelecek. Peki, krep nasıl yapılır? İşte kahvaltıların vazgeçilmezi krep tarifi...

Kahvaltı ve 5 çayının vazgeçilmez lezzetlerinden olan krep, mutfağımızda akıtma olarak da biliniyor. Günün her saati tercih edilebilen krep, tatlı veya tuzlu olarak da tüketilebiliyor. Un, süt ve yumurta ile kolayca hazırlanan hamurun pürüzsüz olması için birkaç detaya dikkat edilmesinde fayda var. Eğer krepleriniz çok kalın olursa bir miktar süt ekleyerek inceltebilirsiniz.

Siz de oldukça pratik olan bu tarifi yaparak nefis atıştırmalıklar hazırlayabilir, sofralarınızı şölene dönüştürebilirsiniz.

Malzemeler:

2 adet yumurta
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
6 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

Sütü ve suyu derin kaba alın. Üzerin un dışında diğer malzemeleri ekleyip yavaşça çırpın.

Unu da yavaş yavaş ekleyerek homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından birkaç dakika dinlenmesi için kenara alın.

Tavaya ocağa yağlayın ve ocakta kızmasını bekleyin. Daha sonra dinlenen krep hamurunuzdan bir kepçe alıp tavaya yayın. Kreplerin her iki tarafını orta ateşte pişirin. Hamur bitene kadar da aynı işlemi uygulayın.

Pişen krepleri servis tabağına alarak soğutmadan servis edin.

 

 

 

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