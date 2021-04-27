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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 27.04.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Kremasız magnolia nasıl yapılır? Kremasız magnolia tarifi

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Kremasız magnolia nasıl yapılır? Kremasız magnolia tarifi

Magnolia, hafif tadı ve pratikliğiyle en sevilen tatlılardan biri. Genelde meyve ve sade bisküviyle magnolia için süt kreması kullanılıyor. Ancak siz de evinizde kendi kremanızı yapabilirsiniz. Peki kremasız magnolia nasıl yapılır? Kremasız magnolia tarifi...

Magnolia, son dönemlerin en sevilen tatlılarından biri. Bu harika tatlının çilekli ve muzlu hali de ayrı güzel. Daha çok süt kremasıyla hazırlanan magnolia'yı, ev yapımı krema ile de hazırlayabilirsiniz. Denemek isterseniz, kremasız magnolia tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

3 su bardağı süt
4 yemek kaşığı toz şeker
1 kahve fincanı un
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
1 paket kakaolu kremalı bisküvi

NASIL YAPILIR?

Süt, un ve şekeri bir tencereye alıp karıştırın. Daha sonra karıştırarak kaynatın. Kaynayınca vanilyayı ilave edin ve birkaç dakika sonra ocaktan alıp. Soğumaya bırakın ve bu sırada ara ara karıştırın. Daha sonra kreman tamamen soğuyunca koyulaşması için mikserle çırpın ve içine krem şantiyi de ekleyip tekrar çırpın.

Kakaolu kremalı bisküvileri robottan geçirin. Kaselerin en altına bisküvi üzerine krema, üzerine yeniden bisküvi ve en üste yeniden krema şeklinde katmanlar halinde doldurun. Dilerseniz mevsim meyveleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

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