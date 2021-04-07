Kremalı mısır çorbası tarifi: Kremalı mısır çorbası nasıl yapılır?

Mısır çorbası kısa sürece hazırlayabileceğiniz nefis bir alternatif. Karadeniz Bölgesi'nde sıklıkla tercih edilen bu çorba tavuk suyuyla hazırlandığında da tadına doyum olmuyor. Denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

1 kase konserve mısır

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı su veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı un

1 paket krema

Tuz

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

NASIL YAPILIR?

Tencereyi ocağa alın ve tereyağını da ekleyip eritin. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırın. Daha sonra suyunu ekleyip karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra da mısırları ilave edin ve birkaç dakika daha karıştırmaya devam edin. En son krema ve tuzu ekleyip kaynamaya bırakın.

Üzeri için de tereyağı ve pul biberi bir tavada kızdırın. Daha sonra çorbanıza ilave edin ve ocaktan alın.