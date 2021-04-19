Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Pratik kremalı mantar çorbası tarifi

Hazır olarak alınabilen kremalı mantar çorbasını evinizde de kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı olmasının yanı sıra tadına doyum olmuyor. Sofranızda kremalı mantar çorbasına da yer vermek isterseniz, tarifini sizin için derledik. Mutlaka deneyin.

MALZEMELER:

600 gram mantar

125 gram tereyağı

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

5 su bardağı su

1 paket krema

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Mantarları saplarını ayırmadan güzelce ayıklayın ve temizleyin. Soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını tencerede eritin. Daha sonra doğradığınız soğanları ekleyin ve kavurun. Temizlediğiniz mantarları da doğrayıp tencereye ilave edin ve güzelce kavurun. Ardından karabiber ve tuzu ekleyin. Son olarak suyunu da ilave edip kaynamaya bırakın. Çorbanız kaynadıktan sonra kremayı da yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. Üzerine kruton ekmek ile süsleyerek servis edebilirsiniz.