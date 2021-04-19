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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 19.04.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Pratik kremalı mantar çorbası tarifi

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Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Pratik kremalı mantar çorbası tarifi

Akşam yemeği için kremalı mantar çorbası hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik yapılışı da oldukça pratik. Kıvamı ve tadıyla çok seveceğiniz bu çorbayı istediğiniz mantarla hazırlayabilirsiniz. Peki kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Pratik kremalı mantar çorbası tarifi...

Hazır olarak alınabilen kremalı mantar çorbasını evinizde de kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı olmasının yanı sıra tadına doyum olmuyor. Sofranızda kremalı mantar çorbasına da yer vermek isterseniz, tarifini sizin için derledik. Mutlaka deneyin.

MALZEMELER:

600 gram mantar
125 gram tereyağı
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
5 su bardağı su
1 paket krema
Karabiber
Tuz

NASIL YAPILIR?

Mantarları saplarını ayırmadan güzelce ayıklayın ve temizleyin. Soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını tencerede eritin. Daha sonra doğradığınız soğanları ekleyin ve kavurun. Temizlediğiniz mantarları da doğrayıp tencereye ilave edin ve güzelce kavurun. Ardından karabiber ve tuzu ekleyin. Son olarak suyunu da ilave edip kaynamaya bırakın. Çorbanız kaynadıktan sonra kremayı da yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. Üzerine kruton ekmek ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

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