Kremalı kedi dilli pasta tarifi: Gelinim Mutfakta kremalı kedi dilli pasta nasıl yapılır?
Gelinim Mutfakta kremalı kedi dilli pasta tarifi ile beş çayı menülerini belirlemeye devam ediyor. Oldukça hafif bir tatlı olan kremalı kedi dilli pasta malzemeleri ve kolay yapımı ile sevilen tarifler arasında yerini aldı. Peki Gelinim Mutfakta kremalı kedi dilli pasta nasıl yapılır? İşte tarif detayları...
Birbirinden hünerli gelinlerin mücadelesini izlediğimiz Gelinim Mutfakta kremalı kedi dilli pasta tarifi ile izleyenlerin dikkatini çekti. Yapımı oldukça pratik, bir o kadar da lezzetli bir tatlı olan kremalı kedi dilli pasta tarifi için detaylar hemen aşağıda...
KREMALI KEDİ DİLLİ PASTA MALZEMELERİ
1 paket 24’lü kedidili bisküvi
Islatmak için;
1 su bardağı süt
Kreması için;
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
3 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
1 poşet krem şanti
Üzeri için;
1 paket çikolata sosu
2,5 su bardağı süt
KREMALI KEDİ DİLLİ PASTA NASIL YAPILIR?
Öncelikle kremasını hazırlayın. Bunun için; tencereye süt, un, şeker ve nişastayı ekleyerek çırpmaya devam edin.
Kıvam almaya başladığında ve kaynadığında altını kapatın ve toz krem şantiyi çırparak ekleyin.
Ardından dikdörtgen borcama kedi dillerini süte batırıp dizin.
Üzeine kremayı döktükten sonra çikolata sosunu hazırlayın ve pastanın üstüne yayın.
Buz dolabında dinlendirdikten sonra servis edin.
Afiyet olsun...