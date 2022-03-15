Kremalı kedi dilli pasta tarifi: Gelinim Mutfakta kremalı kedi dilli pasta nasıl yapılır?

Birbirinden hünerli gelinlerin mücadelesini izlediğimiz Gelinim Mutfakta kremalı kedi dilli pasta tarifi ile izleyenlerin dikkatini çekti. Yapımı oldukça pratik, bir o kadar da lezzetli bir tatlı olan kremalı kedi dilli pasta tarifi için detaylar hemen aşağıda...

KREMALI KEDİ DİLLİ PASTA MALZEMELERİ

1 paket 24’lü kedidili bisküvi

Islatmak için;

1 su bardağı süt

Kreması için;

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 poşet krem şanti

Üzeri için;

1 paket çikolata sosu

2,5 su bardağı süt

KREMALI KEDİ DİLLİ PASTA NASIL YAPILIR?

Öncelikle kremasını hazırlayın. Bunun için; tencereye süt, un, şeker ve nişastayı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Kıvam almaya başladığında ve kaynadığında altını kapatın ve toz krem şantiyi çırparak ekleyin.

Ardından dikdörtgen borcama kedi dillerini süte batırıp dizin.

Üzeine kremayı döktükten sonra çikolata sosunu hazırlayın ve pastanın üstüne yayın.

Buz dolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun...