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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 28.08.2019 - 14:27,Son Güncelleme:/

Kremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi

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Kremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi
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Beş çayı sofralarını şenlendirecek yeni bir önerimiz var: Kremalı ıspanaklı börek. Kış sebzesi denildiğinde ilk akla gelenlerinden biri olan ıspanakla yapılan bu börekle, hem karnınızı doyacak hem de ıspanağın tüm faydalarından faydalanacaksınız. Peki, kremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi

KREMALI ISPANAKLI BÖREK

3 adet orta boy yufka
300 gr ayıklanmış ıspanak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan

Sosu için:

1 adet kutu krema (200ml)
3 yemek kaşığı yoğurt
2 adet yumurta

YAPILIŞI:

Soğanı soyup yemeklik doğrayın.

Ispanakları 2-3 su kumu gidene kadar yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın.

3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alın ve üzerine soğanı ekleyin.

Soğanları orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara yıkayıp doğradığınız ıspanakları 2-3 seferde karıştırarak pişirin.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edin, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Krema, yoğurt ve yumurtayı kasede tamamen karışıncaya kadar çırpın.

Yufkaları tezgâha serin ve yarısına sostan bolca sürüp sos sürmediğiniz kısmı üstüne katlayın.

Yufkanın geniş kısmına şerit halinde boydan boya ıspanaklı harçtan koyunve rulo şeklinde sarın.

Tüm ruloları sararak bir 3-4 cm aralıklarla yağlanmış tepsiye dizin.

Kalan kremalı harca 1 yumurta daha kırın ve çırpın.

Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine kalan sosu fırça yardımıyla sürün.

Son olarak üzerlerine susam serperek 180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Sıcak ya da ılık servis yapın.

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