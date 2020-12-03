Kremalı domatesli makarna tarifi
Makarna tek başına da çok seviliyor ama üzerine eklenen soslar makarnayı bambaşka bir lezzet haline getiriyor. Bu makarna sosu tarifi ise bize değil ünlü model Gigi Hadid’e ait. Sosyal medyada çok popüler olan bu kremalı domatesli makarna tarifini biz birazcık Türk damak zevkine uyarlayıp huzurlarınıza getirdik. İşte ünlü model Gigi Hadid’in makarna tarifi…
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak
- 1 adet arpacık soğan
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım su bardağı krema
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
- Karabiber
- 2 su bardağı makarna
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Çeyrek su bardağı parmesan rendesi
Kremalı domatesli makarna tarifi Nasıl yapılır?
Sarımsağı ve arpacık soğanı ince ince doğrayın.
Zeytinyağını tavada kızdırıp soğanı ve sarımsağı yumuşayana kadar soteleyin.
Salçayı ekleyip rengi hafifçe koyulaşana kadar kavurun.
Kremayı ve pul biberi de ekleyip güzelce özleşene kadar karıştırın.
Tuzu ve karabiberi de ekleyip sosu ocaktan alın.
Makarnayı tuzlu suda paketin üzerindeki uyarılara göre haşlayın.
Makarnayı süzüp suyundan yarım çay bardağı kadarını ayırın.
Makarnayı sosa atıp haşlama suyunu ve tereyağını da ekleyin.
Güzelce karıştırıp sosun makarnaya iyice yapışmasını sağlayın.
Parmesanı da ekleyip karıştırın.
Parmesan rendesi ve kıyılmış fesleğenle süsleyip servis edin. Afiyet olsun…