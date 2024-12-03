Kozalak tatlısı tarifi: Kozalak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kozalak tatlısı tarifi, hem pratikliği hem de lezzetiyle favoriniz olacak. Birkaç malzeme ile kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tatlı çay saatlerinizi renklendirecek. Eğer denemek isterseniz, kozalak tatlısı tarifi ve yapım aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İşte kozalak tatlısı tarifi, malzemeleri ve yapımı...
KOZALAK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ
80 gram bitter çikolata
250 gram kakaolu pirinç patlağı
125 gram tereyağı
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı çilek reçeli suyu
Pudra şekeri
KOZALAK TATLISI NASIL YAPILIR?
İlk olarak tereyağınız tencerede eritin.
Ardından üzerine çilek reçeli, bitter çikolata ve kakaoyu ekleyip çikolatayı iyice eritin.
Homojen bir karışım elde edince ocaktan alın ve soğuması için bekletin.
Soğuduktan sonra içine pirinç patlaklarını ekleyip karıştırın.
Dondurma kaşığı ile pirinç patlaklı karışımı şekillendirin.
Üzerini de pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz.
Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...