Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarif, özellikle et yemeklerinin yanına en çok yakışan meze seçeneklerinden biri oluyor. İşte, videolu anlatımıyla köz patlıcan salatası tarifi ve malzemeleri...