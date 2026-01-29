search__icondelete
Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarif, özellikle et yemeklerinin yanına en çok yakışan meze seçeneklerinden biri oluyor. İşte, videolu anlatımıyla köz patlıcan salatası tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 4 adet patlıcan
  • 3 adet kapya biber
  • 1 tutam maydanoz

Sosu için:

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım limon suyu
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 diş sarımsak
Nasıl Yapılır
  1. Sebzelerin hazırlanması
    Öncelikle patlıcan ve biberleri közleyin. Patlıcanlara bıçak yardımıyla çizikler atın. Bir streçe sarıp soğumasını bekleyin. Kabuklar yumuşadıktan sonra soyun ve ince ince doğrayın. Kapya biberlerini de doğrayın. Maydanozu ince ince kıyın.
  2. Karıştırma aşaması
    Bir karıştırma kabına patlıcan, kapya biberleri ve maydanozu ekleyip karıştırın. Üzerine sos malzemelerini ekleyerek salatanın her yeri sosla buluşana kadar karıştırmaya devam edin.
  3. Servis aşaması
    Servis sırasında maydanozları ince ince kıyarak üzerlerini süsleyebilirsiniz.
  4. Afiyet olsun!
