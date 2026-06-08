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Köz biberli pesto soslu bruschetta tarifi (Videolu)

Köz biberli pesto soslu bruschetta tarifi (Videolu)

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İtalyan mutfağının en sevilen başlangıçlarından biri olan bruschetta, bu tarifle köz biberin lezzeti ve ev yapımı taze pesto sosun ferahlatıcı tadıyla sofranıza iştah açıcı bir başlangıç sunuyor. Çıtır çıtır kızarmış ekmek dilimlerinin üzerinde kiraz domatesli sosu ve kavrulmuş çam fıstıklarının uyumu, her lokmada Akdeniz esintileri hissettiriyor. Hem çay saatlerine hem de misafir sofralarına çok yakışan, hazırlanışı ise son derece pratik olan bu şık atıştırmalık, üzerine parmesan peyniri eklendiğinde lezzetine doyum olmuyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız köz biberli pesto soslu bruschetta için videolu tarifi ve malzemeleri...

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Köz biberli pesto soslu bruschetta tarifi (Videolu)
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Köz biberli pesto soslu bruschetta tarifi (Videolu)
Köz biberli pesto soslu bruschetta tarifi (Videolu)
cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2-3 dilim ekmek
  • 1 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 10-15 adet kiraz domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı toz parmesan
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Pesto sos için:

  • 1 paket taze fesleğen
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 4 yemek kaşığı toz parmesan
  • 3 yemek kaşığı çam fıstığı
  • 2 diş sarımsak
Nasıl Yapılır
  1. Pesto sosun hazırlanması
    Pesto sos için mutfak robotu içerisine tüm malzemeleri ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar çekin.
  2. Domates sosunun hazırlanması
    Küçük bir tencereye zeytinyağını ekleyip köz biberleri ilave edin. 1-2 dakika kavurup domatesleri ekleyin. Bir tutam tuz ilave edip 4-5 dakika kadar kavurun.
  3. Birleştirme aşaması
    Bir tavada dolmalık fıstıkları renk alana kadar kavurun. Ekmekleri tost makinesinde veya tavada kızartın. Ekmeklerin üzerine tereyağı sürüp hazırladığınız domatesli sosu yayın. Üzerini pesto sos, toz parmesan ve dolmalık fıstıklarla süsleyin.
  4. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp sıcak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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