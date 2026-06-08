Köz biberli pesto soslu bruschetta tarifi (Videolu)

İtalyan mutfağının en sevilen başlangıçlarından biri olan bruschetta, bu tarifle köz biberin lezzeti ve ev yapımı taze pesto sosun ferahlatıcı tadıyla sofranıza iştah açıcı bir başlangıç sunuyor. Çıtır çıtır kızarmış ekmek dilimlerinin üzerinde kiraz domatesli sosu ve kavrulmuş çam fıstıklarının uyumu, her lokmada Akdeniz esintileri hissettiriyor. Hem çay saatlerine hem de misafir sofralarına çok yakışan, hazırlanışı ise son derece pratik olan bu şık atıştırmalık, üzerine parmesan peyniri eklendiğinde lezzetine doyum olmuyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız köz biberli pesto soslu bruschetta için videolu tarifi ve malzemeleri...