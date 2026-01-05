search__icondelete
Geleneksel erişte lezzetini farklı bir dokunuşla sofralara taşıyan köz biberli erişte salatası, hem tek başına doyurucu bir ana öğün hem de yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor. Pratik hazırlanışıyla zaman kazandıran bu tarif, ceviz ve pul biberle zenginleşen özel sosuyla damakta enfes bir tat bırakıyor. Renkli ve lezzet dolu bu nefis tabak, mutfaktaki yaratıcılığınızı sergilemek için harika bir fırsat sunuyor. İşte, videolu anlatımıyla köz biberli erişte salatası tarifi ve malzemeleri...

Köz biberli erişte salatası tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1 paket erişte
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Sıcak su

Köz biberli sosu için:

  • 3-4 adet közlenmiş kapya biber
  • 7-8 adet dövülmüş ceviz
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

Yoğurtlu sosu için:

  • 500 gram yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Erişteyi pişirme aşaması
    Tencerede sıvı yağı ısıtın. Erişteyi yağda kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip tuzunu da ekleyip demlenmeye bırakın. Demlenince soğuması için bir kaseye alın.
  2. Köz biberli sosun hazırlanması
    Ayrı bir tavada tereyağını eritip içine közlenmiş biberleri doğrayın. Pul biber ve ceviz ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
  3. Servis aşaması
    Erişteyi sarımsaklı yoğurt ile karıştırın. Üzerine hazırladığınız biberli sosu döküp servis edin.
  4. Afiyet olsun!
     
