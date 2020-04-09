Köylü çorbası tarifi

Bulgur, mercimek ve pirinci yıkayıp suyunu süzün.

Havuç ve soğanın kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Tencereyi ocağa alıp tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.

Ardından soğanı da ilave edip kavurun.

Havucu da ekleyip bir süre daha kavurmaya devam edin.

Daha sonra unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

Suyunu da ekleyip sürekli karıştırın. Bulgur, pirinç ve mercimeği de ekleyin.

En son erişte ve tuzu ilave edip yumuşayana kadar pişirin.

Çorbanız piştikten sonra toz biber ve naneyi ekleyip karıştırın.

Afiyet olsun...