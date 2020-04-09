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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09.04.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

Köylü çorbası tarifi

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Köylü çorbası tarifi
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Köylü çorbasını hiç denediniz mi? Çeşitli bakliyatlarla hazırlanan bol malzemeli bu çorba tarif listenizin favorisi olacak. Oldukça doyurucu ve besleyici olan bu lezzete sofralarınızda yer vermek isterseniz, tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Malzemeler de hazırsa, haydi mutfağa! İşte köylü çorbası tarifi... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 yemek kaşığı pilavlık bulgur
  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 1 yemek kaşığı yeşil mercimek
  • 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
  • 1 kase erişte
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet havuç
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • Nane
  • Tuz

Köylü çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Bulgur, mercimek ve pirinci yıkayıp suyunu süzün.

Havuç ve soğanın kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Tencereyi ocağa alıp tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.

Ardından soğanı da ilave edip kavurun.

Havucu da ekleyip bir süre daha kavurmaya devam edin.

Daha sonra unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

Suyunu da ekleyip sürekli karıştırın. Bulgur, pirinç ve mercimeği de ekleyin.

En son erişte ve tuzu ilave edip yumuşayana kadar pişirin.

Çorbanız piştikten sonra toz biber ve naneyi ekleyip karıştırın.

Afiyet olsun...

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