Köy çorbası tarifi
Köy çorbası aslında hepimizin çok yakından tanıdığı, birçoğumuzun evinde sık sık pişen erişteli yeşil mercimek çorbasının bir diğer adı. Birkaç pratik malzemeyle kolayca yapılabilen bu çorba, fazla uğraşmadan doymak, aynı zamanda dengeli gıda almak isteyenlerin favorisi. O halde daha fazla uzatmadan köy çorbası tarifimize geçelim…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 çay bardağı yeşil mercimek
- 1 su bardağı ev eriştesi
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 6 su bardağı su
- Tuz
- Kuru nane
- Pul biber
Köy çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Mercimekleri 15 dakika kadar haşlayıp süzün.
Soğanı yemeklik doğrayın.
Tereyağını tencerede eritip soğanları yağda kavurun.
Salçayı, mercimekleri ve erişteyi de ekleyip karıştırın.
Üzerine suyunu ve tuzunu ilave edip pişmeye bırakın.
Erişteler şişip yumuşadığında çorbanız hazır demektir.
Dilerseniz tenceredeyken dilerseniz kaselere bölüştürdükten sonra kuru nane ve pul biber serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…