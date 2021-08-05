MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıKöri nedir, hangi baharatlardan oluşuyor? Köri sosu nasıl yapılır?
GeriMutfak Tüyoları Köri nedir, hangi baharatlardan oluşuyor? Köri sosu nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 05.08.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Köri nedir, hangi baharatlardan oluşuyor? Köri sosu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köri nedir, hangi baharatlardan oluşuyor? Köri sosu nasıl yapılır?

Köri, birçok baharatın karışımıyla elde edilen bir baharat çeşidi. Serin, kuru ve karanlık yerlerde saklanması gereken körinin içinde, kimyon, biber, zerdeçal, kişniş, karanfil, kakule, zencefil, hintcevizi, demirhindi ve acı kırmızı biber bulunuyor. Peki, köri sosu nasıl yapılıyor?

Birçok baharatın karıştırılmasıyla elde edilen köri, Hindistan ve Güneydoğu Asya'da yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle beyaz etlerin yanında kullanılmaktadır. 1960'lı yılların sonunda ve 1970'li yılların başında bütün dünyaya yayılmıştır. Köri sosu ile sıradan yemekleri bile renklendirip, damağınızdan gitmeyecek bir lezzet yaratabilirsiniz.

KÖRİ SOSU NASIL YAPILIR?

Yapımı için malzemeler

•1 fincan un
•2 yemek kaşığı tereyağı
•1 su bardağı süt
•1 tatlı kaşığı köri
•1 çay kaşığı tuz
•1 çimdik karabiber

Köri sosu nasıl yapılır?

Bir tencereye tereyağını koyup kızdırın.
Unu tereyağı ile kokusu çıkıp, renk değiştirinceye kadar kavurun.
Ardından köriyi de ekleyip biraz daha kavurun.
Süt, karabiber ve tuzunu da ekledikten sonra kısık ateşte kıvamı koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Kıvamı koyulaşan sosunuz yemeklerinize lezzet katmaya hazır. Afiyet olsun...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi