Köri nedir, hangi baharatlardan oluşuyor? Köri sosu nasıl yapılır?

Birçok baharatın karıştırılmasıyla elde edilen köri, Hindistan ve Güneydoğu Asya'da yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle beyaz etlerin yanında kullanılmaktadır. 1960'lı yılların sonunda ve 1970'li yılların başında bütün dünyaya yayılmıştır. Köri sosu ile sıradan yemekleri bile renklendirip, damağınızdan gitmeyecek bir lezzet yaratabilirsiniz.



KÖRİ SOSU NASIL YAPILIR?

Yapımı için malzemeler

•1 fincan un

•2 yemek kaşığı tereyağı

•1 su bardağı süt

•1 tatlı kaşığı köri

•1 çay kaşığı tuz

•1 çimdik karabiber

Köri sosu nasıl yapılır?

Bir tencereye tereyağını koyup kızdırın.

Unu tereyağı ile kokusu çıkıp, renk değiştirinceye kadar kavurun.

Ardından köriyi de ekleyip biraz daha kavurun.

Süt, karabiber ve tuzunu da ekledikten sonra kısık ateşte kıvamı koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Kıvamı koyulaşan sosunuz yemeklerinize lezzet katmaya hazır. Afiyet olsun...