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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.10.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Kör tadım nedir? Kör tadım nasıl yapılır?

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Kör tadım nedir? Kör tadım nasıl yapılır?
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Tüm dünyada yiyecek içecek sektörlerinde uygulanan kör tadım, ürünlerin görüntüsü olmadan sadece lezzetine ve kokusuna bakılarak yapılan tadımdır.

Kör tadım mantığının arkasında, yiyeceklerin ve içeceklerin görüntüsünün ve yapan kişiye dair önceden edinilmiş bilginin, yenen yiyeceğe dair algıyı değiştirebileceği fikri yatar.

Yapılan birçok araştırmada da normalde "kalitesiz" ya da "lezzetsiz" bulunan ürünlerin, daha "kaliteli" ya da "lezzetli" bilinen ürünlerin ambalajına koyularak servis edildiğinde, lezzet algısında farklılık oluştuğu ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle dünya genelinde birçok önemli üründe değerlendirme yapılırken kör tadım uygulaması yapılır.

Tadan kişiler önlerine gelen ürünün üretenini ya da hazırlayanını bilmeden tadım yapar.

Ürünlerin servisinde birebir aynı gereçler kullanılır.

Hatta zaman zaman renk, kesim tekniği vb. ayırt edici özelliklerin de fark edilmemesi amacıyla tadım yapan kişinin gözleri bağlanır.

Kör tadım testi peynirden, gazlı içeceklere, kahveden zeytinyağına birçok farklı üründe uygulanabilir.

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