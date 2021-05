Konya Yemekleri - Konya'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Konya Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Coğrafi konum olarak Konya Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinin ortasında yer almaktadır. Bu nedenle ülkenin geçiş noktası denilebilir. Konumu dolayısıyla yoğun bir etkileşim içinde olan bu şehir, birçok güzelliği ile de insanları cezbetmektedir. Şimdi bu ilimizin mutfağına lezzetli bir yolculuk yapalım.

Konya'da Ne Yenir ve Neyi meşhur? Konya Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Konya ilinin yerel olarak sık tercih edilen pek çok yemekleri bulunmaktadır. Bu yemeklerin sevilmesinin ve birçok birey tarafından lezzetle yenmesinin nedeni, oldukça doğal olmasından kaynaklanmaktadır. Konya iline ait ve en çok sevilen yedi lezzeti şu şekilde sıralanmaktadır.

Etli Ekmek

Mevlâna Böreği

Etli Topalak Çorbası

Sacarası

Papara

Çebiç

Dilber Dudağı

Etli Ekmek

Ülkedeki herkesin bildiği ve hemen hemen her yerde bulabileceğiniz bir yemek türü olan etli ekmek, lahmacuna benzeyen ancak tat olarak çok farklılık gösteren bir yiyecektir. Özellikle Konya ilinin kendisi ile özdeşleşmiş ayrı bir lezzeti bulunmaktadır. Yani ülkenin her yerinde bulunabilir olmasına rağmen Konya ilinde çok daha lezzetli bir tada sahiptir. Açılmış olan pide hamurunun üzerine et, soğan, domates ve biberin eklenmesi ile odun ateşinde pişirilerek lezzetine lezzet katılarak yapılır.

Mevlâna Böreği

Adını Konya ili ile özdeşleşen Mevlana’dan almış olan bu lezzet, yerel olarak her evde yapılan ve tüketilen bir hamur işidir. Yapılışı ise açılmış olan hamurun içerisine kıyma-soğan bazen de ıspanak-soğan katılarak üçgen şeklinde bir görünüm elde edilir ve fırında pişirilir. Püf noktası ise çıtır çıtır olmasıdır.

Etli Topalak Çorbası

Sadece Konya İlinde değil İç Anadolu’nun hemen hemen her köşesinde rastlayabileceğiniz bir çorba türüdür. Özellikle kış aylarında yapılan bu çorba zengin bir vitamin deposudur. Bu çorba bulgur, et, yumurta, maydanoz, un, soğan ve bol baharat ile karıştırılarak elde edilen harcın; küçük yuvarlak köfteler haline getirilmesi ve bu köftelerin kaynar suda pişirilmesiyle oluşturulur. Bu doyurucu yemeğin içerisine isteğe göre nohut ve et suyu da eklenebilir.

Sacarası

İlk duyulduğunda kulağa tuzlu bir hamur işi gibi gelse de aslında bu yiyecek yöresel bir tatlı türüdür. Ana yemek sonrasında genellikle düğün ve toplu yemekli özel günlerde tatlı olarak servis edilir. İki sac arasında özel bir yufka ve Antep Fıstığı ile pişirilir. Tercihe göre kaymak ile servis edilebilir. Hafif tatlı sevenler için, tatlı listelerine eklenmesi gereken bir lezzettir.

Papara

İsim olarak kulağa oldukça ilginç gelen bu lezzet genellikle Ramazan ayında tok tutucu özelliğinden dolayı tüketilir. Bayat ekmekler dilimlenerek dizilirken, üzerine tulum peyniri, salça sosu ve yoğurt dökülerek servis edilir. Genellikle her evde bulunan bayat ekmeklerin bu şekilde değerlendirilmesi de israfın önüne geçilmiş olunur.

Çebiç

Konya’ya geldiğinizde sabah kahvaltısında tüketilen bir yemektir. Özellikle sakatat et seven kişiler için harika bir lezzet seçeneğidir. Özellikle sabah erken saatlerde tüketilmesi gelenek halini almıştır. Çebiç önce ızgarada mühürlenen kuzu ciğerinin, tandırda pişirilmesiyle yapılır. Yanında tercihe göre bulgur pilavı ile de servis edilebilir. Özellikle Eylül ayları kuzuların en lezzetli dönemi olduğu için, bu ayda tüketilmesi lezzetine lezzet katacaktır.

Dilber Dudağı

Yine ismi ile ilgi çeken bu lezzet, aslında cevizli ve şerbetli bir tatlı türüdür. Dilber dudağı yapılış şu şekildedir; hamurun arasına ceviz yerleştirilir, üzerine tereyağı sürülür ve fırınlanır. Piştikten sonra üzerine şerbet dökülür. Dinlendirildikten sonra da servis edilir. Özellikle şerbetli tatlı sevenlerin yemekten hoşnut olacağı bir tatlı türüdür.