Konserve nasıl yapılır? Evde konserve yapmanın püf noktaları ve konserve tarifi

Her şeyden önemlisi konserve yapmak için kullanacağınız malzemelerdir. Taze, olgun, çürüğü ya da eziği olmayan sebzeler seçmelisiniz. Bozulmak üzere malzemeleri konserve yaparak “değerlendirmek” doğru bir yaklaşım değildir. Bu tür malzemeler konservenizin ömrünü kısaltır.

Sebze konservelerinde tuz, meyve konservelerinde ise şeker şurubu konservenin ömrünü uzatır. Eğer çok miktarda konserve yapıp uzun süre tüketmeyi düşünüyorsanız bu malzemelerden yardım alabilirsiniz.

Konservelerinizi mutlaka sıcağa ve basınca dayanıklı cam kavanozlara koyun. Kavanozlarınızı ve kapaklarını kullanmadan önce gıda temizliğine uygun ürünlerle iyice yıkayıp dezenfekte edin. Kavanoz kapaklarını da hem genleşmeleri hem de dezenfekte olmaları için kullanmadan önce kaynatın.

Konservenizi hazırladıktan sonra kavanoza aktardığınızda üstten 2 santimetre kadar boşluk bırakmayı ihmal etmeyin. Kavanozları ağzına kadar doldurursanız patlayabilirler.

Haşladığınız malzemeleri sıcakken kavanozlara aktardıktan sonra ağızlarını sıkıca kapatın. Ardından kavanozları ters çevirip genişçe bir tencereye yerleştirin. Kavanozların arasına temiz bezler sıkıştırın. Tencereye kavanozların yarısına kadar gelecek şekilde su doldurun ve iyice kaynatın. Kavanozları tencereden çıkarınca kapaklarını bir daha sıkın.

Ardından kavanozları tencereden çıkarıp kapakları alta gelecek şekilde tezgahın üzerine dizip soğumasını bekleyin. Sıcağın etkisiyle genleşen kapaklar soyunca sıkışacak ve kavanozların ağzı hava almayacak şekilde kapanacak. Bunu kavanoz kapaklarının orta kısımlarının içeri doğru bombe yapmasından da anlayabilirsiniz.

Dışa doğru bombe yapan, kapağında şişkinlik oluşan kavanozların içindeki konserve tutmamış, bozulmuş demektir. Bu tür konserveleri tüketmekten kaçının. Aynı şekilde bir süre beklettiğiniz konserveleri tüketmeden önce de kapaklarını mutlaka kontrol edin. Kapağında kabarcık oluşan konserveleri tüketmeyin.

Konservelerinizi serin, kuru ve güneş görmeyen kilerlerde ya da dolaplarda saklamayı ihmal etmeyin.

Sizin için en fazla aranan sebze konservelerinden birkaçının da tarifini derledik. Öncelikle fasulye konservesinin yapılışına bir göz atalım. Fasulye konservesi için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 kilogram taze fasulye

500 gram domates (arzu ederseniz domatessiz yapabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tuz

Sıvı yağ

Fasulyeleri yemek yapar gibi ayıklayıp doğrayın ve bol suyla yıkayın. Domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın. Etli kısımlarını küp küp doğrayın. Sıvı yağı tencerede ısıttıktan sonra önce fasulyeleri ardından domatesleri ilave edip 25 dakika kadar pişirin. Altını kapattıktan tuzunu ekleyip karıştırın. Soğumadan hemen kavanozlara doldurun ve ağızlarını sıkıca kapatın. Ardından yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.

Gelelim yazın yapılması adeta şart olan domates konservesine. Domates konservesini çiğ ya da pişmiş halde saklayabilirsiniz. Her ikinin de yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Çiğ ya da pişmiş fark etmez, domates konservesi için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1-2 kilogram domates

Tuz

Çiğ domates konservesi için domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın. Etli kısımlarını küp küp doğrayın ya da robottan geçirin. Kavanozlara doldurup yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave edin. Ağızlarını sıkıca kapattıktan sonra ters vaziyette tencereye yerleştirdiğiniz kavanozları aralarına bezler sıkıştırarak 15-20 dakika kadar kaynatın.

Domates konservesini pişirdikten sonra saklamak için aynı şekilde doğrayıp kaynatın. Kaynamaya başladıkları noktada kavanozlara doldurun. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra kapaklarını sıkıca kapatın ve kaynatma işlemini yapın.