Kokusuyla lezzetiyle verdiğiniz emeğe değecek: Zeytinyağlı tepsi oruğu

Zeytinyağlı tepsi oruğunu ana yemek sunabilir, misafir tabaklarınızda da yer verebilirsiniz. İşte, gerekli olan malzeme listemiz...

Hazırlama süresi: 15-20 dakika

Pişirme süresi: 1 saat 30 dakika

İçi için malzemeler:

400 gram bir defa çekilmiş yağsız kırmızı et

4 büyük baş soğan

1 bardak sıvı yağ

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 demet maydanoz

Dışı için malzemeler:



1 kilogram ince bulgur

1 baş soğan

300 gram köftelik sinirsiz veya 1 yumurtanın akı

2 yemek kaşığı isteğe göre acı veya tatlı biber salçası ya da pul biber

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı un

TEPSİ ORUĞUNUN İÇİNİN YAPILIŞI:

Önce kıyma tencereye konulur ve kısık ateşte suyunu çekinceye kadar karıştırılır.

Sonra ince doğranmış soğan yağ ve tuz ilave edilir. Soğanlar sararıncaya kadar ateşte ara ara karıştırtılır.

Ocaktan aldıktan sonra maydanoz, pul biber ve karabiber eklenip karıştırılır. Soğumaya bırakılır.

TEPSİ ORUĞUNUN DIŞININ YAPILIŞI:

Bulgur, soğan, tuz, kimyon, biber salçası beraber kıyma makinesinde iki defa çekilir. Köftelik et ve un konularak iyice yoğrulur. (Eğer köftelik et yoksa çektirdiğim malzemenin içerisine 1 yumurta akı ve un katarak aynı lezzeti verebiliyorum.)

Yoğrulan hamur iki eşit parçaya ayrılır. İkiye ayrılan hamurun ilk parçası zeytinyağı sürülmüş tepsiye, parça parça avuç içinde iki el yardımı 1 veya 1,5 santim inceliğinde olacak şekilde açılır. Tepsiye serilen hamurun daha iyi düzleşmesi için el suya batırılarak birkaç el hamlesi daha yapılır.

İyice yerleşen zeytinyağlı tepsi oruğunun üzerine, soğutulan iç harç koyulur. Daha sonra üst hamur da aynı şekilde açılıp, parça parça yerleştirilir. En sonunda yine el suya batırılarak tamamlanan üst hamurun iyice birleştirilmesi sağlanır.

Baklava şeklinde kesilip, üstüne zeytinyağı sürülerek orta sıcaklıktaki fırında üstü kızarıncaya kadar pişirilir.

İmkan varsa odun ateşi ile hizmet veren bir fırında pişirmek, zeytinyağlı tepsi oruğuna ekstra bir lezzet katacaktır.

Afiyet olsun.

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