Kokusuna aldanmayın, lezzeti yeter: Fırında kıymalı karnabahar

Kokusu biraz nahoş olsa da aslında karnabahar sağlık açısından göz dolduran harika bir besin. Üstelik vitamin deposu karnabaharı ana yemek öncesinde tüketirseniz daha çabuk doyduğunuzu fark edeceksiniz. Bu sebze, lifli yapısı sayesinde size tokluk hissi verecek ve ana yemeği daha az yemenize neden olacak. Meme kanseri açısından oldukça faydalı olan karnabahar aslında sebzelerin kraliçesi diyebiliriz. Ayrıca K vitamini bakımından da zengin olması nedeniyle hem kadınlarda hem de erkeklerde kemik kayıplarını önlemeye yardımcı oluyor. Karaciğer dostu olması da vücudunuzda bulunan kötü toksinleri def etmenizde mükemmel bir destekçi…

Karnabahar öyle güzel bir besin ki çorbasını, kızartmasını, sulu yemeğini, salatasını hatta mücver halini dahi yapabilme şansına sahibiz. Mevsiminde yemesi her zaman daha güzel ancak eğer saklamak isterseniz de bazı küçük ipuçları verebilirim. Karnabaharı öncelikle yemeğini yapacakmış gibi yıkayarak, parçalara ayırın. Bir tencerede suyu kaynatarak içine biraz limon suyu sıkın. Karnabaharı ilk olarak kaynar suya atın, bir iki dakika sonraysa buz dolu kaseye alarak şoklanmasını sağlayın. Bu işlem sayesinde karnabaharları uzun süre boyunca kararmadan buzdolabında saklayabileceksiniz. Şoklanan karnabaharları havlu kağıtların üzerine alarak kurumaya bırakın. Hepsi kuruduktan sonra artık poşetleme işlemine geçebilirsiniz. Kullanacağınız miktara göre karnabaharlarınızı poşetleyerek kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. 😊

Şimdi gelelim bu ipuçlarından sonra hazır ettiğiniz karnabaharlar için lezzetli tarif önerilerine… Size karnabaharı sevdirecek bu mükemmel tarifte fırın pişirme yönetimini kullandım ki yemek çok daha hafif olsun. Önce yoğurtla hazırlanan harca bulanan karnabaharlar fırın tepsisine yerleştiriliyor, sonraysa üzerine kışlık domatesle hazırlanmış kıymalı sos dökülüyor. Lezzetlerin çarpan etkisi yaratarak çoğaldığı tarif, böylece herkesin gönlünü çalmayı başarıyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

1 orta boy karnabahar

Üzeri için sos:

300 gram orta yağlı kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı kışlık domates sosu (Yoksa salça kullanabilirsiniz, sosunuz katıysa da biraz sulandırabilirsiniz)

Karnabaharı soslamak için:

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Üzerine serpmek için:

300 gram rendelenmiş kaşar

Yapılışı:

Karnabaharı çok büyük olmayacak şekilde parçalara ayırarak, yıkayın ve biraz haşlayın. Daha sonra süzerek soğumaya bırakın. Kıymayı sos yapacağınız tencereye alın ve kavurun. Hafif suyunu çekince sıvı yağı ekleyip, biraz daha çevirin. Küp küp doğradığınız soğanları ve sarımsağı ekleyin. Baharatlarını ve tuzunu koyduktan sonra da domates sosunu ilave edin. Sosun biraz kıvam almasını sağlayarak ocaktan alın. Eğer salça kullanacaksanız su ekleyip sos kıvamına getirin. Yumurtayı bir kaba alın. Üzerine sıvı yağı, limon suyunu ve tuzunu ekleyip, karıştırın. Daha sonra yoğurdunu ve ununu ekleyerek güzelce birbirine yedirin. Haşlanan karnabaharları yoğurt ile hazırladığınız sosa tek tek bulayın ve fırın kabına yerleştirin. Üzerine kıymalı sosu dökün. Yaklaşık 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarın ve üzerine rendelenmiş kaşarı serpin. Üzerindeki kaşar eriyip hafif kızarınca fırın çıkarın. Afiyet olsun.

Haftanın İpucu: Yemek için hazırladığınız soslar fazlaysa, buz kalıplarına koyarak dondurabilirsiniz. Böylece hem malzemelerinizi israf etmemiş, hem de sosunuzu bir sonraki yemek için pratik halde saklamış olursunuz.