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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Kokusu bütün köye yayılıyor... Kars pişisinin lezzetinin kaynağı kaz yağı

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Kokusu bütün köye yayılıyor... Kars pişisinin lezzetinin kaynağı kaz yağı
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Kars'ın meşhur mutfak lezzetlerinden biri olan pişi, ekmek yapılmak için her tandır yakıldığında kadınlar tarafından pişiriliyor. Kaz yağının da katıldığı pişinin kokusu ise nerede ise bütün köye yayılıyor.

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  • Kars pişisi, kaz yağıyla tandırda
  • Kars pişisi, kaz yağıyla tandırda
  • Kars pişisi, kaz yağıyla tandırda
  • Kars pişisi, kaz yağıyla tandırda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Hacıveli köyünde Mehmet Maldara ait tandırda eşi Hatice Maldar ve komşusu Sevda Tanı, el ele vererek Kars pişisi hazırladı.

Maldar ve Tanı, önce tandırın küllerini temizledi ve ardından tezeklerle ateşe verdi. Bir gün öncesinden hamuru hazırlanan pişiler tezekle tutuşturulan tandırda tek tek pişirildi.

Bir süre sonra kızan tandırın üzerine konulan saca tereyağı döküldü. İçerisine kaz yağı da bırakılan sacda pişirilen pişiler çocuklar tarafından afiyetle yendi.

Kokusu bütün köye yayılıyor... Kars pişisinin lezzetinin kaynağı kaz yağı


Hatice Maldar, her tandır yaktıklarında pişi pişirdiklerini de belirterek, "Pişi bizim yöresel yiyeceğimiz. Kahvaltılarda iyi oluyor. Çok da lezzetli. Komşular bir araya gelerek birbirimizin hamuruna yardım ediyoruz. El ele vererek pişi ve daha sonra ekmek pişiriyoruz. Son zamanlarda pişiye kaz yağı da kattığımız için çok lezzetli ve sağlıklı oluyor" diye konuştu.

Şehirde yaşayanlara oranla köylerde doğal beslendiklerini söyleyen Sevda Tanı ise "Köyde yaptığımız her şey organik. Bu nedenle bağışıklık sistemimiz güçlü. Koronavirüse karşı durabiliyoruz. Kokuyu alıp, tandıra gelen çocuklar bir taraftan bunları yerden bir taraftan da nasıl pişirildiğini öğretiyoruz. Çocuklar böylelikle hem köy hayatına alışıyor hem de bu yolla köyleri daha çok seviyorlar" dedi.

Pişi yapmanın püf noktaları | Mucize Lezzetler
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