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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 06.04.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Köfte nasıl yapılır? Püf noktaları ile köfte yapımı ve tarifi

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Köfte nasıl yapılır? Püf noktaları ile köfte yapımı ve tarifi

Et yemekleri sofralarımızın baş tacıdır. Kolayca hazırlayabileceğiniz köftelerinizi ister fırında ister ızgarada isterseniz de kızartarak hazırlayabilirsiniz. Yanında da pirinç ya da bulgur pilavıyla tadına doyum olmuyor. Peki köfte nasıl yapılır? İşte püf noktaları ile köfte yapımı ve tarifi...

Köftenizi hazırlarken orta yağlı kıyma tercih etmeye dikkat edin. Ayrıca daha lezzetli olması için köfte harcınıza bayat ekmek içi veya galeta unu da ekleyebilirsiniz. Pişirirken de tavaya az miktarda yağ ekleyerek köftelerinizin kurumasını engelleyebilirsiniz.

MALZEMELER:

500 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta
1,5 yemek kaşığı galeta unu
Yarım demet maydanoz
Zeytinyağı
Kimyon
Karabiber
Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanları rendeleyin. Maydanozları da ince ince kıyın ve soğanların üzerine ekleyin. Ardından kıyma, zeytinyağı ve tuzu da ilave edip güzelce yoğurun. Yoğurma işlemine devam ederken baharatları da ekleyin. Köfte harcınızı dinlendirmek için buzdolabına kaldırın.

Köfte harcınız dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Ardından yuvarlayıp hafifçe bastırın. Köfteleriniz hazır olunca ızgara ya da tavada kızartabilirsiniz.

 

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