Köfte nasıl yapılır? Püf noktaları ile köfte yapımı ve tarifi

Köftenizi hazırlarken orta yağlı kıyma tercih etmeye dikkat edin. Ayrıca daha lezzetli olması için köfte harcınıza bayat ekmek içi veya galeta unu da ekleyebilirsiniz. Pişirirken de tavaya az miktarda yağ ekleyerek köftelerinizin kurumasını engelleyebilirsiniz.

MALZEMELER:

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1,5 yemek kaşığı galeta unu

Yarım demet maydanoz

Zeytinyağı

Kimyon

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanları rendeleyin. Maydanozları da ince ince kıyın ve soğanların üzerine ekleyin. Ardından kıyma, zeytinyağı ve tuzu da ilave edip güzelce yoğurun. Yoğurma işlemine devam ederken baharatları da ekleyin. Köfte harcınızı dinlendirmek için buzdolabına kaldırın.

Köfte harcınız dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Ardından yuvarlayıp hafifçe bastırın. Köfteleriniz hazır olunca ızgara ya da tavada kızartabilirsiniz.