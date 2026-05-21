Köfte nasıl yapılır? Lezzeti garantili 20 farklı köfte tarifi “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Mutfaklarımızda sık pişirilen yemeklerin başında gelen köfte, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Kıyma seçimi, baharat dengesi ve yoğurma aşamalarıyla özenle hazırlanan köfteler, büyük küçük herkes tarafından severek tüketiliyor. Fırında patateslerin eşliğinde nar gibi kızaran pratik lezzetlerden, akşam yemeklerine gurme seçenekler sunan köftelere mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak en özel tarifler bu listede yer alıyor. İşte, her pişirmede lezzeti garantili birbirinden nefis 20 farklı köfte tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
KURU KÖFTE
Anne eli değmişçesine hazırlanan kuru köfte, dışının hafif çıtırlığı ve içinin yumuşacık kıvamıyla en sevilen köfte klasiklerinden biri oluyor.
HASANPAŞA KÖFTE
Hasanpaşa köfte, lokum gibi eti ve üzerindeki patates püresiyle sofralarda tam bir ziyafet havası estiriyor.
ANNE KÖFTESİ
Bu tarifle çocukluğunuzda çok severek yediğiniz köfteleri aynı lezzetinde hazırlayıp kolayca pişirebilirsiniz.
İNEGÖL KÖFTE
İnegöl köftesini, doğru kıyma karışımı ve dinlendirme süresine dikkat ederek mutfağınızda dışarıdan aldıklarınız kadar lezzetli hazırlayabilirsiniz.
FIRINDA KÖFTE PATATES
Fırında köfte patates, mutfağımızın en sevilen ve doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezi olan bir ana yemektir.
SODALI KÖFTE
Piştikçe puf puf kabaran bu köfteler, her lokmada hissedilen sulu kıvamıyla sofralarda iştah açıcı bir seçenek oluşturuyor.
KASAP KÖFTE
Dana ve kuzu kıymasının dengeli karışımı sayesinde lokum gibi yumuşacık pişen bu enfes köftelerin lezzetine doyum olmuyor.
ÇİFTLİK KÖFTE
Hem sebzelerin hem de misket köftelerin lezzetini aynı tabakta buluşturan çiftlik köfte, renkli sunumuyla iştah açan bir ana öğün seçeneği sunuyor.
ŞİŞ KÖFTE
Dışı nar gibi kızaran, içi ise sulu kalan bu nefis köfteler, yanındaki közlenmiş sebzelerle birlikte sofranıza tam bir ziyafet şöleni sunuyor.
TAVUK KÖFTESİ
Tavuk köftesi, renkli biberlerin, baharatların ve taze yeşilliklerin kattığı tatla lezzetlenip sofranıza enfes bir köfte seçeneği sunuyor.
TİRE KÖFTE
Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Tire köftesi, hem sunumuyla hem de eşsiz lezzetiyle en sevilen köfte çeşitleri arasındadır.
AKÇAABAT KÖFTESİ
Karadeniz mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Akçaabat köftesi, az malzemeyle hazırlanıp enfes tadıyla sofralarınıza yöresel bir ziyafet taşıyor.
ROSTO KÖFTE
Rosto köfte, doyuruculuğu ve iştah açan sunumuyla sofralarımızın enfes ana yemekleri arasında yer alıyor.
KADINBUDU KÖFTE
Kadınbudu köfte, haşlanmış pirinç ve kıymanın ile hazırlanan, dışı çıtır içi ise yumuşacık enfes köfte yemeklerinden biridir.
SULU KÖFTE
Geleneksel mutfağımızın en sevilen tencere yemeklerinden biri olan sulu köfte, lezzetiyle her sofraya çok yakışıyor.
İZMİR KÖFTE
Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarif, hem doyurucu hem de iştah açan görüntüsüyle akşam yemeklerinizin favorisi oluyor.
SİVAS KÖFTE
Sivas köfte, sadece kıyma ve tuzla hazırlanıp uzun süre yoğurma ve dinlendirme süresi ile lezzetini buluyor.
IZGARA KÖFTE VE PİLAV
Bu tarifimiz ızgara köfte ve tane tane dökülen bir pirinç pilavı arayanlar için enfes bir fikir oluyor.
YUMURTALI RULO KÖFTE
Hem sunumuyla göz dolduran hem de doyurucu bir ana yemek olan yumurtalı rulo köfte, akşam yemeklerini tam bir ziyafete dönüştürüyor.
BUZLUKTA MİSKET KÖFTE
Yoğun günlerin kurtarıcısı olan buzluk köfteleri, tam kıvamında hazırlanan harcıyla piştiğinde dağılmıyor ve dakikalar içinde hazır oluyor.