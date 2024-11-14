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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 14.11.2024 - 17:37 | Son Güncelleme:

KOÇ YUMURTASI MASTERCHEF TARİFİ: Evde koç yumurtası nasıl pişirilir, malzemeleri neler?

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KOÇ YUMURTASI MASTERCHEF TARİFİ: Evde koç yumurtası nasıl pişirilir, malzemeleri neler?

Koç yumurtası Masterchef ile birlikte aranan tarifler arasında yer alıyor. Koç yumurtası diğer adı ile halk arasında billur olarak da bilinir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yumurtalıkları olan koç yumurtası nasıl pişirilir merak ediliyor. İşte koç yumurtası tarifi ve malzemeleri...

KOÇ YUMURTASI MALZEMELERİ

1 kg koç yumurtası

Karabiber

Zeytinyağı

Tuz

Pul Biber

KOÇ YUMURTASI NASIL PİŞİRİLİR?

Koç yumurtasının zarını soyulduktan sonra yıkayıp ve kurulayın.

Ardından koç yumurtasını çok ince olmayacak dilimler şeklinde kesin.

Zeytinyağı, pul biber, tuz ve karabiber ile marine edip birkaç saat buz dolabında bekletin.

Ardından koç yumurtasını tavada, ızgarada ya da mangalda pişirin.

 

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