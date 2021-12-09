Klukuşa nasıl yapılır? Boşnak yemeği klukuşanın tarifi

Sıradan tariflerinden sıkılanlar için klukuşanın tarifini derledik. Klukuşayı ister tavuk isterseniz de tavuksuz olarak da hazırlayıp, üzerine yoğurt gezdirip tüketebilirsiniz.

Malzemeler

Küp halinde doğranmış 4 adet patates

2 adet kuru soğan

1 su bardağı su

1/2 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2,5 su bardağı un

Tavuk marinesi için

400 gram tavuk kanat

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı kekik

Nasıl Yapılır?

Tavukları derin bir kaseye alın. Üzerine yoğurt, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kekiği ilave edip karıştırın. Marine ettiğiniz tavukları 45 dakika dinlenmeye bırakın. Derin bir kapta un hariç tüm malzemeleri bir araya getirin. Son olarak unu ilave edip kek harcı kıvamında bir karışım elde edin. Yağlanmış fırın kabının içerisine patatesli karışımı boşaltın ve eşit olarak yayın. Marine olmuş tavukları da fırın kabına aralıklarla dizin ve 185 dereceye ısıttığınız fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.