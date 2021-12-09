Klukuşa nasıl yapılır? Boşnak yemeği klukuşanın tarifi
Boşnak mutfağının sevilen yemeklerinden klukuşa, çok pratik bir tarif. Mantı gibi yoğurtla servis edilip tüketilir. Sosu, sarımsaklı yoğurt olmadan da tüketilebilir. Peki, klukuşa nasıl yapılır? Boşnak yemeği klukuşanın tarifi...
Sıradan tariflerinden sıkılanlar için klukuşanın tarifini derledik. Klukuşayı ister tavuk isterseniz de tavuksuz olarak da hazırlayıp, üzerine yoğurt gezdirip tüketebilirsiniz.
Malzemeler
Küp halinde doğranmış 4 adet patates
2 adet kuru soğan
1 su bardağı su
1/2 çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
2,5 su bardağı un
Tavuk marinesi için
400 gram tavuk kanat
3 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı kekik
Nasıl Yapılır?
Tavukları derin bir kaseye alın. Üzerine yoğurt, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kekiği ilave edip karıştırın. Marine ettiğiniz tavukları 45 dakika dinlenmeye bırakın. Derin bir kapta un hariç tüm malzemeleri bir araya getirin. Son olarak unu ilave edip kek harcı kıvamında bir karışım elde edin. Yağlanmış fırın kabının içerisine patatesli karışımı boşaltın ve eşit olarak yayın. Marine olmuş tavukları da fırın kabına aralıklarla dizin ve 185 dereceye ısıttığınız fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.