Kızılcık Suyu Nasıl Yapılır, Nasıl Elde Edilir? Kızılcık Suyu Şerbeti Neye İyi Gelir?

Kızılcık suyu çok şifalı olan bir sudur. Bundan dolayı kızılcık suyunun elde edilmesi son derecede önemlidir.



Kızılcık Suyu Nasıl Yapılır?



Kızılcık suyunu yapmak için ilk olarak kızılcığı iyi bir şekilde ayıklayın. Ayıkladıktan sonra da yaklaşık 2 dakikada suyun altına tutarak detaylı bir şekilde yıkayın. İyice yıkadığınıza emin olduktan sonra orta ateşte olacak şekilde musluk suyu ya da arıtma suyu ile 15 dakika kadar kaynatın. Üzerine bir miktar da isteğe bağlı olarak şeker ekleyebilirsiniz.



Şeker ekledikten sonra da 20 dakika daha kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra bu noktadan itibaren bir süzgece ihtiyacınız olacak. Süzgeç ile birlikte kızılcıkları ayıkladıktan sonra tahta kaşık ile birlikte çekirdekleri üste tutun. Kızılcık suyunuz artık hazırdır. Afiyetle tüketebilirsiniz.



Kızılcık Suyu Nasıl Elde Edilir?



Kızılcık suyunu elde etmek için mutlaka kızılcıkları kaynatarak ayıklamanız ve bu şekilde elde etmeniz gerekir. Kızılcık suyunu elde etmek için süzgeçten de geçirmiş olmanız gerekir.



Kızılcık Suyu Şerbeti Neye İyi Gelir?



1) Bronşları Rahatlatır

Özellikle soğuk algınlığından sonra ortaya çıkan bronşit hastalığı için kızılcık suyu şerbeti önerilmektedir. Kızılcık suyu şerbeti bronşların rahatlamasını ve bronş yollarının açılmasını sağlar. Bu şekilde daha iyi nefes alıp vermenizi sağlar.



2) Cilt Sağlığına İyi Gelir

Cilt sağlığı için de kızılcık suyu şerbeti önerilmektedir. Kızılcık suyu şerbeti cilt sağlığına doğrudan etki eder ve cildin daha güzel görünmesini sağlar. Cilt sağlığını doğal yollardan iyi etmek isteyen kişiler bundan dolayı kızılcık suyu şerbetini tercih etmektedirler.



3) Astıma İyi Gelir

Kronik ve akut olmak üzere astım hastalığına çok iyi gelir. Bundan dolayı astım hastalarına kızılcık suyu şerbeti önerilir.