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Haber Giriş: 04.03.2020 - 16:45,
Kızarmış patates salatası tarifi
Patates ile hazırlanan bütün lezzetleri severiz. Kumpiri, püresi, haşlaması... Hepsi ayrı bir güzel. Peki, kızarmış patates salatasını da hiç denediniz mi? Özellikle çay saatlerinizin gözdesi olacak bu salatayı da çok beğeneceğinize eminiz. Lafı fazla uzatmadan, işte kızarmış patates salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 5-6 adet patates
- 1 adet kapya biberi
- 1 adet kuru soğan
- Bir tutam maydanoz
- Pul biber
- Tuz
Kızarmış patates salatası tarifi nasıl yapılır?
Patatesleri soyup küp küp doğrayın ve yağda kızartın.
Soğan ve biberi de ince ince doğrayın.
Maydanozu da ince ince kıyın.
Hazırladığınız malzemeleri bir derin bir kaseye alın.
Üzerine pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın.
Dilerseniz üzerine limon suyu da gezdirerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...