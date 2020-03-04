Kızarmış patates salatası tarifi

Patatesleri soyup küp küp doğrayın ve yağda kızartın.



Soğan ve biberi de ince ince doğrayın.



Maydanozu da ince ince kıyın.



Hazırladığınız malzemeleri bir derin bir kaseye alın.



Üzerine pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın.



Dilerseniz üzerine limon suyu da gezdirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...