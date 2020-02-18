Kızarmış ekmek tatlısı tarifi
Kızarmış ekmek, muhallebi ve krem şanti... Üstelik şerbetli olmasına rağmen çok hafif! Neyden mi bahsediyoruz? Tabii ki, kızarmış ekmek tatlısından. Elinizin altında bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tatlı, tarif listenizin üst sıralarına yerleşecek. Çayınızın yanına harika bir eşlikçi olacak kızarmış ekmek tatlısını denemek isterseniz, yapılış aşamalarını aşağıda yazdık. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 paket kızarmış ekmek
Muhallebisi için:
- 1 litre süt
- 6 yemek kaşığı un
- 6 yemek kaşığı toz şeker
- 1-2 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilya
Üzeri için:
- 1 paket krem şanti
- 1 su bardağı süt
Kızarmış ekmek tatlısı tarifi nasıl yapılır?
Bir tencereye su ve şekeri alıp şeker eriyene kadar karıştırın
Kaynayınca içine 2 damla limon suyu ekleyip ocaktan alın ve 5 dakika kadar dinlendirin.
Kızarmış ekmekleri bir tepsiye dizin.
Üzerine de hazırladığınız şerbeti gezdirin.
Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencere alıp koyu kıvama gelene kadar kısık ateşte pişirin.
Ocaktan almadan hemen önce vanilyayı ekleyip karıştırın.
Muhallebinizi 5 dakika dinlendirdikten sonra ekmeklerin üzerine eşit bir şekilde yayın.
Bir süre soğuması için dinlendirin.
En son krem şantiyi de hazırlayıp tatlınızın üzerine güzelce sürün.
Dilerseniz üzerini Antep fıstığıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...