Hafifçe fırınlanmış taze kabakların enfes bir kıymalı harç ve kadife gibi beşamel sosla buluştuğu kabak sandal, sofranıza hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Fırında üzeri nar gibi kızaran kaşar peyniri ve leziz sosuyla bu nefis yemek, kabakla farklı tarifler denemek isteyenler için harika bir fikir oluyor. Sunumuyla misafir sofralarına çok yakışırken sofraya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, kıymalı kabak sandal videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...