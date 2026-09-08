Kıymalı kabak sandal tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Hafifçe fırınlanmış taze kabakların enfes bir kıymalı harç ve kadife gibi beşamel sosla buluştuğu kabak sandal, sofranıza hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Fırında üzeri nar gibi kızaran kaşar peyniri ve leziz sosuyla bu nefis yemek, kabakla farklı tarifler denemek isteyenler için harika bir fikir oluyor. Sunumuyla misafir sofralarına çok yakışırken sofraya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, kıymalı kabak sandal videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
3 adet orta boy kabak
200 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet yeşil biber
1 adet domates
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yarım çay bardağı su
Salça sosu için:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
Tuz
Beşamel sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
Nasıl Yapılır
Kabakların hazırlanması
Kabakları ikiye bölüp içlerini bir kaşık yardımıyla çok inceltmeden oyun. Fırın tepsisine dizip üzerlerine sıvı yağı gezdirin. 200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika ön pişirme yapın.
İç harcın hazırlanması
Tencerede sıvı yağı ısıtın. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kavurun. Doğranmış soğanı ekleyip renk alana kadar kavurun. Biberi ve sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin. Salçayı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun. Küçük doğranmış domatesi, tuzu, karabiberi, kırmızı pul biberi ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın. Suyu ilave edip 5-6 dakika pişirin.
Beşamel sosun hazırlanması
Tereyağını eritip unu ilave ederek kavurun. Sütü ekleyip kıvam alana kadar pişirin. Tuzu ve karabiberi ekleyip ocağın altını kapatın.
Salçalı sosun hazırlanması
Bir kasenin içerisinde salça, tuz ve suyu kıvam alana kadar karıştırın.
Pişirme aşaması
Kabakların içerisine kıymalı sosu ilave edin. Salçalı sosu üzerlerine dökün. Beşamel sosu kabakların üzerlerine eşit şekilde yayıp rendelenmiş kaşar peynirini serpin. 190 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.