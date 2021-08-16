Kitel nedir, nasıl yapılır? MasterChef kitel tarifi, yapımı ve malzemeleri

Kitel, buğdayın kaynatılmadan kabuğunun soyulması ve öğütülmesi elde edilen, bir bulgur çeşididir. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde ağırlıklı olarak tüketilen bir tür bulgur çeşididir. Bilindik markaların marketlerde satılan kitel bulgurlarından temin ederek, çok merak edilen Siirt içli köftesi olarak bilinen kitel tarifini kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte kitel tarifi ve yapımı için püf noktaları…

Kitel Tarifi Malzemeleri

Dışı için;

Yarım kg ince (kitel) bulgur

1 çay bardağı irmik

Tuz

ılık su

İçi için;

2 adet soğan

300 gram orta yağlı kıyma

Birkaç dal maydanoz

3 çorba kaşığı sıvı yağ ya da margarin

1 tatlı kaşığı reyhan

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kitel Nasıl Yapılır?

Bulgur, su ve tuzu derin bir kaba alın. Bulgur tüm sertliğini kaybedip, yumuşayana kadar, irmik ile elimizle su ekleyerek iyice yoğurun(yaklaşık 15-20 dk)

Ardından, iç malzeme için ince kıyılmış soğanı yağ ile kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirin.

Baharat ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin. (istenirse bu aşamada iç malzemeye ceviz eklenebilir)

Hazırladığınız bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve baş parmağınızla açıp, içli köfte gibi inceltin.

İçine kıymalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve kapatın.

Üçgen yada yuvarlak şekil vererek yassılaştırın. İç malzeme bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Tencereye sıcak su, 2 tane limon tuzu, tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Yaptığınız hamurları 4er 5 er tane atarak haşlayın. Su üstüne çıkıyorsa pişmiş demektir.

Dış harca yoğururken 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyin.

Üzerine eritilmiş tereyağı dökün ve dilerseniz sarımsaklı yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun.

Kitel Tarifi Püf Noktaları

Kitel, Siirt bölgesine ait kendi adını taşıyan kitel bulguruyla yapıldığında yöreselliğini korur ve daha kıvamlı olur. Ayrıca kitel bulguru sayesinde şekil vermek de kolay olur. Eğer kitel bulguru bulamazsanız ince bulgur da kullanabilirsiniz. Bu durumda dış harcını daha uzun süre yoğurmanız gerekebilir.