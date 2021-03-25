Kısır nasıl yapılır? İşte, evde kolay kısır yapımı

Evde Kolay Kısır Tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı ince köftelik bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 adet soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet limon

Tuz

Kimyon

Pul biber

Kuru nane

Nar ekşisi

İsteğe göre bir adet avokado

Yapılışı:

Evde kolay kısır yapımı için öncelikle bir kaseye bulguru alarak sıcak su ile ıslatın ve üzerini kapatarak şişmesi için bekleyin.

Bulgurlar şiştikten sonra karıştırın ve soğuduğundan emin olun.

Üzerine zeytinyağı ve salçayı ilave edin.

Pul biber, kimyon, tuz, 1,5 limonun suyu ve yarım çay bardağı kadar da nar ekşisini ekleyin.

Nane ve ufak ufak doğradığınız soğanı da ekleyip güzelce karıştırın.

Dilerseniz bir adet avokado ekleyerek kısırınızı kıvamlı ve daha sağlıklı bir tarife dönüştürebilirsiniz. Afiyet olsun...