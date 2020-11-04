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İHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Kışın habercisi Bayburt lahanası tezgahta yerini aldı

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Kışın habercisi Bayburt lahanası tezgahta yerini aldı
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Bayburt’ta kış sezonunun habercisi olan ve gözde ürünlerden Bayburt lahanası üreticileri olan bağcılar tarafından satışa sunuldu.

Her yıl kasım ayının ilk günlerinde satışa çıkan ve kasım ayı sonuna kadar hasadı tamamlanan Bayburt lahanası taşıdığı özelliklerle çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından tercih edilen ürünlerin ilk sırasında yer alıyor.

Özellikle doğal yapısıyla ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen Bayburt lahanasının başta turşusu olmak üzere, çorbası ve sarma dolması şehrin lezzet kültürleri arasında yerini alıyor.

Kışın habercisi Bayburt lahanası tezgahta yerini aldı

Bayburtlu üretici Kenan Tekdemir tamamen organik olarak ürettiği lahanaları el minibüsü ile satışa sundu. Baba mesleği olarak 30 yıldır uğraştığı bağcılıkta çokça ürün yetiştirdiğini söyleyen Tekdemir, Bayburt lahanasının kasım ayı başı itibariyle alıcılarını beklediğini söyledi.

Tekdemir, "Kimyasal hiçbir gübre kullanmadan ürettikleri lahanaları sağlık açısından da çokça faydalı” dedi.

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