Kışın en faydalı meyvelerinden! Evde nar ekşisi nasıl yapılır? Nar ekşisi yapımının püf noktaları...
Nar ekşisi birçok tarife ayrı lezzet katıyor. Salatadan kısıra türlü türlü tarifte kendine yer bulan nar ekşisini hazır almak yerine evde de hazırlayabilirsiniz. 15 kilogram kabuklu nardan 1 litre nar ekşisi elde ediliyor. Eğer denemek isterseniz nar ekşisi yapımı ve püf noktaları hemen aşağıda...
İşte evde nar ekşisi yapılışı aşamaları...
EVDE NAR EKŞİSİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak narların kabuklarını bıçakla çizin. Ardından tahta bir kaşık yardımıyla vurarak nar tanelerinin iyice dökülmesini sağlayın.
Narları mutfak robotundan geçirerek iyice ezin. Ardından süzgece alıp elinizle bastırarak sularıyla posalarını birbirinden ayırın.
Süzdüğünüz nar suyunu geniş bir tencerede 3-4 saat kadar kaynatın.
Kaynadıkça üzerinde köpükler oluşacak, bunları bir kaşıkla toplayın. Yoğun fakat akışkan pekmez kıvamı aldığında içine tuzu ilave edin.
5 dakika daha kaynatıp altını kapatın.
Daha sonra nar ekşisi soğuduktan sonra şişelere alıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.