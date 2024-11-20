Kış çorbası tarifi: Kış çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte kış çorbası tarifi, malzemeleri ve yapımı...

KIŞ ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet patates

1 adet kuru soğan

1 adet kapya biber

1 adet havuç

1 su bardağı dolusu karnabahar

7-8 dal maydanoz

2 diş sarımsak

Zerdeçal

Karabiber

Pul biber

Zeytinyağı

Tuz

KIŞ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak kuru soğanı küçük küçük doğrayıp zeytinyağında soteleyin.

Üzerine rendelenmiş sarımsağı ekleyin.

Diğer sebzeleri de küçük küpler halinde doğrayıp pişme sürelerine göre; ilk olarak havuç, sonra patates, sonra karnabahar, kırmızı biberi ilave edip kavurun.

Tercihe bağlı olarak et veya tavuk suyu da ilave edilebilir.

Son olarak baharatları ekleyin.

Tüm sebzeler piştikten sonra blender’dan geçirin.

Üzerine ince ince kıyılmış maydanozları ekleyip servis edin.

Afiyet olsun...