Kış çorbası tarifi: Kış çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Çorbalar soğuk havalarda sofraların gözdesi. Özellikle güçlü bir bağışıklık için en güzel besinlerden. Çeşit çeşit sebzelerle hazırlanan kış çorbası da bunlardan biri. Bizde tarifimizde Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı'nın kış çorbasının tarifini derledik. Şimdiden afiyet olsun...
İşte kış çorbası tarifi, malzemeleri ve yapımı...
KIŞ ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ
1 adet patates
1 adet kuru soğan
1 adet kapya biber
1 adet havuç
1 su bardağı dolusu karnabahar
7-8 dal maydanoz
2 diş sarımsak
Zerdeçal
Karabiber
Pul biber
Zeytinyağı
Tuz
KIŞ ÇORBASI NASIL YAPILIR?
İlk olarak kuru soğanı küçük küçük doğrayıp zeytinyağında soteleyin.
Üzerine rendelenmiş sarımsağı ekleyin.
Diğer sebzeleri de küçük küpler halinde doğrayıp pişme sürelerine göre; ilk olarak havuç, sonra patates, sonra karnabahar, kırmızı biberi ilave edip kavurun.
Tercihe bağlı olarak et veya tavuk suyu da ilave edilebilir.
Son olarak baharatları ekleyin.
Tüm sebzeler piştikten sonra blender’dan geçirin.
Üzerine ince ince kıyılmış maydanozları ekleyip servis edin.
Afiyet olsun...