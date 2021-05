Kırşehir Yemekleri - Kırşehir'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Kırşehir Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Kırşehir yemekleri hem lezzetli bir o kadar da sağlık açısından faydalıdır. Çünkü bu şehirde sebze yemekleri ağırlıklı olarak servis edilmektedir. Kırşehir'e geldikten sonra sizler de bu yemekleri deneyerek yeni lezzetleri tadabilirsiniz. Kırşehir yemekleri en çok tercih edilen Türkiye'de ki ünlü yemeklerden oluşmaktadır.

Meşhur Kırşehir Yemekleri - Kırşehir Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Ayran Çorbası

Kırşehir denilince akla ilk gelen yemeklerden bir tanesidir. Ayran çorbası Kırşehir'de en çok tüketilen yemeklerdendir. Kırşehir halkı tarafından da sevilen bu yemek içerisinde nohut ve domates de ilave edilir. Kırşehir'e geldikten sonra dört mevsim bu çorbayı tüketebilirsiniz. Ayran çorbası sıcak ya da soğuk olarak da tüketebileceğiniz bir yemektir. Özellikle Kırşehir'de yapılan düğünlerde ayran çorbası ziyaretçilere en çok servis edilen çorbalardandır.

2) Çullama

Hamur işi sevenler için leziz mi leziz bir yemek olan çullama yemeği sadece Kırşehir'in değil Anadolu'nun da en çok sevilen yemekleri arasındadır. Çullama içerisinde tavuk eti ya da kırmızı et bulunmaktadır. En çok sevilen Kırşehir yemekleri arasında zirveyi zorlayan çullama yemeği denemeniz gereken bir yemektir. Çullama yemeği Kırşehir'de ki popüler et yemeklerinden bir tanesidir. Özellikle Kırşehir'de akşam yemeklerinde sıklıkla yapılan bir yemektir. Kırşehir halkı tarafından da en çok yapılan ve misafirlere ikram edilen çullama yemeği görüntüsü itibari ile böreğe benzemektedir. Bundan dolayı çullama yemeği için çullama böreği de denilmektedir. Çullama böreği kırmızı et ya da tavuk eti olmak üzere iki çeşit ikram edilir.

3) Hamur Köftesi

Hamur köftesi Kırşehir yemekleri arasında en sevilen yemeklerdendir. Kırşehir yemekleri arasında hamur köftesi etsiz biçimde servis edilir. Hamur köftesi yumurta soğan ve tuz ile servis edilir. Köftesi içerisinde bulgur yer almaktadır. Bundan dolayı bulgur köftesi olarak da bilinir. Kırşehir'de ki en leziz yemekler arasında hamur köftesi bulunmaktadır. Anadolu'da ise en yaygın yemeklerden olan hamur köftesi farklı adlarla da tanımlanmaktadır.

4) Kuru Fasulye

Bildiğimiz kuru fasulyelerde çok farklı olarak güveçte hazırlanan bir kuru fasulyedir. Aynı zamanda Kırşehir'de ki bu kuru fasulye çömlekteki kuru fasulyelerdendir. Kuru fasulye hem yöresel bir lezzet hem de en çok tüketilen yemekler arasındadır. Çömlekte kuru fasulye özellikle soğan ve pilav ile birlikte servis edilir. Güveçte pişirildiğinden dolayı daha lezzetli ve daha güzel bir kuru fasulyedir. Kırşehir'de bulunan yerel halkın da en çok sevdiği yemeklerden bir tanesidir.

5) Kırşehir Köftesi

Kırşehir köftesi de çok farklı bir lezzeti olan köftedir. Kırşehir köftesi iç harcı itibari ile hazırlanışı ile vazgeçilmez bir köftedir. Kırşehir köftesi yumurta ve et suyu ile birlikte hazırlanmaktadır. Yağsız kıyma ile yapılan Kırşehir köftesi kalorisi düşük olan bir köftedir. Genellikle Kırşehir köftesi içerisinde turşu ve ayran da yer almaktadır. Kırşehir köftesi kendine özgü bir lezzeti olan köftedir.

6) Çömlek Paça

Çömlek paça tandırda hazırlanan bir yemektir. Tandırda hazırlandığı için yöresel bir lezzet olarak bilinmektedir. İçerisinde pek çok malzeme yer almaktadır. Çömlek paçayı da bu şehre geldikten sonra mutlaka denemelisiniz. İçerisinde patates domates, patlıcan olmak üzere kuzu eti yer almaktadır. Kuzunun özelikle başı ve paçasında ki bölgeler bu yemeğe ilave edilir. Çömlek paçanın yapımı da oldukça zahmetlidir. Bundan dolayı çömlek paça lezzetli bir yemektir.

7) Çirleme

Adı daha önce duyulmamış olan bir yemektir. Çirleme yemeği meyve ile hazırlanmaktadır. Oldukça sağlıklı bir meyve ile hazırlanan çirleme yemeği içerisinde kuşbaşı et yer almaktadır. Çirleme yemeği lezzeti ile beğeni toplamış olan bir yemektir. Bundan dolayı sizler de çirleme yemeğini mutlaka tercih etmelisiniz.

8) Pancar Çırpması

Rendelenmiş pancarlar ile oluşturulan bir yemek olan pancar çırpması da yağda kavrulan etler ile hazırlanmaktadır. Pancar çırpması Kırşehir sofralarının vazgeçilmezidir.