Kırmızı pancar turşusu tarifi: Kıtır kıtır ev yapımı pancar turşusu nasıl yapılır?
Rengiyle ve lezzetiyle sofralarımıza renk katan kırmızı pancar, antioksidan ve mineral açısından zengin bir besin olmasıyla da özellikle kışık turşu olarak tercih ediliyor. Peki kırmızı pancar turşusu nasıl yapılır? İşte, ev yapımı pancar turşusu tarifi...
C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren kırmızı pancarın kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye dek çok önemli faydaları bulunuyor. Kışın özellikle turşusunun tüketilmesi bağışıklığı güçlendirmede önemli bir rol oynuyor. İşte ev yapımı kırmızı pancar turşusu denemek isteyenlere kıtır kıtır tam kıvamında pancar turşusu tarifi...
Kırmızı Pancar Turşusu Malzemeleri
2 kilogram kırmızı pancar
6-7 diş sarımsak
1 su bardağı üzüm sirkesi
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
Kırmızı Pancar Turşusu Nasıl Yapılır?
Pancarları fırçayla iyice yıkayın çünkü soymadan pişirecek ve pişirme suyunu kullanacaksınız.
Temizlediğiniz pancarların kök ve yapraklarını kesin. (Yaprak ve sapları atmayın, ıspanak gibi kavurup nefis bir yemek yapabilirsiniz.)
Üzerini 2 parmak geçecek kadar suyun içinde pancarlarınızı haşlayın.
Haşlanan pancarları sıcakken incecik soyun ve irice doğrayın.
Pancarları kavanoza alın, sarımsakları da 2-3 parçaya bölüp kavanoza ekleyin.
Pancarların haşlama suyuna sirkeyi, şekeri ve tuzu ilave edip karıştırarak eritin.
Bu suyu kavanoza ilave edin ağzını sıkıca kapatın.
Oda sıcaklığında 2 gün beklettiğinizde turşunuz yemeye hazırdır.
Servis ederken üzerine zeytinyağı gezdirip kıyılmış dereotu serpebilirsiniz.
Arzu ederseniz turşuyu suyuyla birlikte de servis edebilirsiniz.