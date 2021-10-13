Kırmızı biber nasıl közlenir? Fırında kırımızı veya yeşil biber közlemesi nasıl yapılır

Biber közlemesi için ocak, mangal veya fırın kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerden en çok tercih edileni ise fırında biber közleme olarak bilinmektedir. Çünkü fırında yapılan biber közlemesi daha az zahmetli olmaktadır. Bu yüzden canı biber közlemesi çeken kişiler fırın yardımıyla bu isteklerini yerine getirebilirler.

Kırmızı Biber Nasıl Közlenir?

Kırmızı biberin közlenmesi çok kolay bir şekilde yapılmaktadır. Öncelikle kırmızı biberi hangi yöntemle közleyeceğinize karar vermeniz gerekmektedir. Bu işlemi mangalda yapacaksınız eğer hazırlanan mangal yakıldıktan sonra üzerine ızgara koymalısınız. Yıkanmış ve üzerine çentik atılmış olan biberler bu ızgara üzerine yerleştirildikten sonra kolayca közlenebilir.

Kırmızı biberi ocakta közlemekte mümkündür. Bunun için ocağın gözü açıldıktan sonra üzerine kırmızı biberi koymanız gerekmektedir. Çok fazla zaman geçmeden kırmızı biber közlenmiş olacaktır.

Kırmızı biberin en kolay ve en çok tercih edilen közleme yöntemi ise fırın olarak bilinmektedir. Fırında biber közlemesini alt kısımda detaylı bir şekilde sizlerle paylaştık. Buna göre oldukça lezzetli bir biber közlemesi yapabilirsiniz.

Fırında Kırımızı veya Yeşil Biber Közlemesi Nasıl Yapılır?

Fırında biber közlemesi için yeşil veya kırmızı biber seçebilirsiniz. Bu seçim kişilerin zevkine kalmış bir durumdur. Közlediğiniz biberleri dilediğiniz şekillerde kullanabilirsiniz. Ayrıca közlenmiş biberleri buzdolabı poşetlerine koyarak buzlukta saklayabilirsiniz. Bu sayede ihtiyacınız olduğu zaman bu biberleri çıkararak kullanabilirsiniz.

Fırında biber közlemesine başlamadan önce biberleri iyice yıkamanız gerekmektedir. Biberleri iyice yıkadıktan sonra 5 dakika kadar kurumasını bekleyebilirsiniz. Biberler sulu kalmışsa eğer kağıt havlu ile kurulamanız yeterli olacaktır. Yıkayıp kuruladığınız biberlerin üzerlerine bıçak yardımıyla delikler açmanız gerekir. Bu sayede biberlerin içi daha kolay bir şekilde közlenmiş olacaktır. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayabilirsiniz. Fırınınız ısınırken biberleri hazırlamaya başlayabilirsiniz. Delik açtığınız biberleri fırın tepsisine düzgün bir şekilde yerleştirin. İsterseniz biberlerin altına yağlı kağıt serebilirsiniz. Tepsiye dizdiğiniz biberleri fırına atabilirsiniz. Fırına giren biberler yaklaşık olarak 20 dakika sonra közlenmiş olacaktır. Tabi biberleri kontrol etmeden fırından çıkarmayın.

Fırında yapılan biber közlemesi çok lezzetli olmaktadır. Bu közlemeyi yaptıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Zaten biberleri közlerken çok nefis bir koku yayılacaktır. Bu koku bile sizi acıktırmaya yetecektir.

Fırında Yeşil veya Kırmızı Biber Közlemesi Nasıl Tüketilir?

Fırında yeşil veya kırmızı biber közlemesini yapan kişiler için farklı tüketme yolları bulunmaktadır. Özellikle biber közlemesini kahvaltıda zevkle yiyebilirsiniz. Biber közlemesini sade şekilde veya soslu şekilde tüketebilirsiniz. Sarımsak, zeytinyağı ve tuz ile biberleri daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

Fırında yapılan biber közlemesinin içerisine domates koyarak da tüketebilirsiniz. Bunun için biberleri közlerken yanına domateste koymanız gerekecektir. İsteyen kişiler çeşitli yemeklerin içerisine biber közlemesi koyabilir. Ayrıca daha sonra kullanmak içinde közlenmiş biberleri buzlukta saklayabilirsiniz.

Fırında Yeşil veya Kırmızı Biber Közlemenin Püf Noktaları

Fırında yeşil veya kırmızı biber közlemeden önce biberlerde mutlaka delik açmanız gerekir. Biberlerin içinin daha iyi közlenmesi için bu şarttır. Diğer bir püf noktası ise biberler közlendikten sonra kapalı bir kapta bekletmenizdir. Kapalı bir kap yoksa eğer biberleri koyduğunuz kabın üzerini streç veya buna benzer ürünler ile kapatmanız lazımdır. Bu sayede biberlerin rahatça soyulması sağlanmaktadır.