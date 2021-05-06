Kırıkkale Yemekleri - Kırıkkale'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Adıyaman Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Kırıkkale Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan bir şehridir. Özellikle yerli turistlerin daha çok ziyaret ettiği bir şehir olan Kırıkkale şehri yemekleri ile de dikkat çekmektedir. Kırıkkale yemekleri her damağa uygun olan yemeklerdendir. Ayrıca bu yemekler son derecede sağlıklıdır.

Meşhur Kırıkkale Yemekleri - Kırıkkale Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Yoğurtlu Tarhana Çorbası

Çorba sevenler şöyle bir gelsin. Yoğurtlu tarhana çorbası bu şehirde en çok sevilen lezzetlerden bir tanesidir. Kırıkkale'ye özgü bir yemek olan yoğurtlu tarhana çorbası oldukça lezzetli bir çorbadır. Üzerine bir takım baharatlar da eklenerek servis edilir. Akşam yemeklerinin en lezzetli yemekleri arasında yoğurtlu tarhana çorbası gelmektedir. Yoğurtlu tarhana çorbasını bir kez deneyenler bu çorbayı unutamıyor.

2) Tuvalak

Bir diğer Kırıkkale lezzetleri arasında ise tuvalak yer almaktadır. Tuvalak en çok sevilen lezzetler arasındadır. Tuvalak yöresel lezzetlerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Görüntüsü itibari ile de çorbaya benzeyen bir yemektir. Tuvalak yemeği içerisinde hem et hem de bulgur yer almaktadır. Bundan dolayı malzeme açısından da zengin bir yemek olan tuvalak yemeğini daha önce hiç tatmadığınıza eminiz. Tualak yemeğini bir kez dahi olsa denemekte fayda var. Çünkü bu yemek besin değerleri açısından da yüksektir. Oldukça doyurucu bir yemek olan tuvalak yemeğini sizler de çok seveceksiniz.

3) Katma Aşı

Katma aşı Kırıkkale denilince akla ilk gelen yemekler arasında yer almaktadır. Kırıkkale'nin yöresel lezzetlerinden sadece bir tanesi olan katma aşı hazırlanışı itibari ile de oldukça pratik bir yemektir. Hem pratik hazırlanışı hem de lezzetli bir yemek olduğundan dolayı katma aşı yemeği mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden bir tanesidir.

4) Sızgıt

Daha önce bu yemeğin adını hiç duymadığınıza eminiz. Sızgıt sadece Kırıkkale yöresinde yapılan bir yemektir. Sızgıt yemeği bir et yemeğidir. Kırıkkale'ye özgü bir tat olan sızgıt yemeği özellikle Kurban bayramında sıklıkla yapılan bir yemektir. Küçük etler ve kuyruk yağı ile birlikte yapılan sızgıt yemeği sadece etten oluşan bir yemektir. Sızgıt yemeği Kırıkkale'de ki restoranlarda sıklıkla rastlayacağınızdan eminiz.

5) Omaç

Kırıkkale'ye özgü ola bir diğer yemek ise Omaç yemeğidir. Omaç yemeği az malzeme ile hazırlanan oldukça lezzetli bir yemektir. Omaç yemeği yufka ve yumurta ile birlikte hazırlanmaktadır. İçerisinde ise organik tereyağının olması şarttır. Omaç yemeğini bir kere yedikten sonra bir kere daha denemek isteyeceğinizden eminiz. Oldukça lezzetli bir yöresel lezzet olan Omaç yemeği Kırıkkale halkının sıklıkla tercih ettiği yemeklerin başında yer almaktadır.

6) Madımak

Madımak yemeği Kırıkkale'nin benzersiz tatlarından bir tanesidir. Bir sebze yemeği olan madımak yemeği oldukça sağlıklı bir yemektir. Madımak yemeği yüksek lif içeren bir yemek olduğundan dolayı zayıflamak isteyenlerin de tercih edeceği bir yemektir. Bulgur ve salça ile hazırlanan ve içerisinde madımak otu yer alan bu yemek mutlaka denemeniz gereken bir yöresel yemektir. Kırıkkale'de hemen hemen her yerde bulabileceğiniz bir yemektir. Üzerinde ise semizotu ve yoğurt ile birlikte servis edilmektedir.

7) Keskin Tava

Kırıkkale'ye özgü olan bir tava yemeğidir. Keskin tava yemeği, kebap yemeklerinin başında yer almaktadır. Doğranmış biber ve domatesler ile birlikte içerisine kuzu eti ilave edilerek yapılan bir yemektir. Keskin tava yemeği bolca besleyici bir yemektir. Özellikle kurban bayramlarında en çok yapılan Kırıkkale'ye özgü olan bir yemektir. Keskin tava yemeği Kırıkkale'ye yolu düşenlerin mutlaka denemesi gereken yemeklerinden bir tanesidir. Oldukça lezzetli olan bu yemeğin yanında ayran da verilmektedir.

8) Sarığı Burma

Kırıkkale'nin çıtır lezzetlerinden bir tanesi olan sarığı burma oldukça güzel bir tatlıdır. Kırıkkale ile özdeşleşmiş bir tatlı olan sarığı burma tatlısı şerbetli tatlılardan oluşmaktadır. Sarığı burma en güzel bu şehirde yapılmaktadır. Deneyenlerin de önerdiği bir tatlı çeşididir.