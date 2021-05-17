Kirde kebabı tarifi: Osmanlı mutfağından Kirde kebabı nasıl yapılır?

Üst üste dizilmiş araları kuşbaşı etle dolu bu ince hamurlar yoğurt sosuyla birleşince ortaya kirde kebabı gibi enfes bir yemek çıkıyor. Görüntüsü Kayseri yağlamasını hatırlatan kirde kebabı akşam yemeklerinde sofralarınıza çok yakışacak. Hazırsanız, işte adım adım kirde kebabı tarifi ve yapılışı…

Kirde Kebabı Tarifi İçin Malzemeler

500 gram kuzu eti

1 adet soğan

1 adet domates

Salça

Sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Krep

Yoğurt

Et marinesi için;

1 bütün soğan suyu

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1-2 dal taze kekik yaprağı

Tuz

Krep yapımı için;

2 adet yumurta

1,5 su bardağı un

2 bardak süt

Tuz

Kirde Kebabı Nasıl Yapılır?

Öncelikle kuşbaşı etleri rengi dönene kadar yağda çevirin. Sonrasında küçük küçük doğradığınız soğanları tavaya ekleyin ve pişirmeye devam edin.

Soğanların rengi pembeleşince içine kabuğu soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri de ilave edin. Peşine bir yemek kaşığı domates salçasını da ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra 1 su bardağı suyu ekleyin. Ardından tuz ve karabiberi de koyun. İç harcınız hazır.

Krep yapımı için, malzemelerin hepsini derin bir kaba koyun ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Ancak tavaya döktüğünüz krepin kalın olmamasına dikkat edin. Boyutları da orta büyüklükte olmalı.

Servis tabağına 2 kat krep koyun ve arasına hazırladığınız etli karışımdan dökün. Eşit bir şekilde karışımı tüm yüzeye dağıtın.

Aynı işlemi krep ve et bitene kadar tekrarlayın.

Harcın üzerine 2 adet daha krep koyun ve tekrar kuşbaşı etleri aynı şekilde dağıtın. Sonra olarak üzerini bir adet krep ile kapatın.

Sosu için, tereyağını ve pul biberi tavada kızdırın. Krepin üzerine önce yoğurdu ardından da tereyağını gezdirin. Afiyet olsun.