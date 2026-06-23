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Hürriyet LezizzTariflerKinoalı tabule tarifi (Videolu)
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Kinoalı tabule tarifi (Videolu)

Kinoalı tabule tarifi (Videolu)

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Kinolu tabule, orijinal tarifindeki ince bulgur yerine kinoa ile hazırlanıp iştah açan sunumuyla hafif ve besleyici bir lezzete kavuşuyor. Taze otların ve sebzelerin lezzetli uyumu ile bu nefis salata, sofrasında sağlıklı alternatifler arayanların favorisi oluyor. Haşlanan kinoaların taze sebzeler ve ekşili sos ile buluşmasıyla hazırlanıp her çatalda damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. İşte, kinoalı tabule için videolu tarifi ve malzemeleri...

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Kinoalı tabule tarifi (Videolu)
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Kinoalı tabule tarifi (Videolu)
Kinoalı tabule tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1 su bardağı kinoa
  • 3 dal taze soğan
  • 3 dal taze nane
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet domates
  • 2 adet salatalık
  • 1 adet kırmızı soğan
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Yarım adet limon suyu
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Kinoayı bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ilave edin. Yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Sebzeleri ince ince doğrayın.
  2. Birleştirme aşaması
    Bir kap içerisine haşladığınız kinaoyı alıp üzerine domates, salatalık, taze soğan, kırmızı soğan, nane ve maydanozu ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu ilave edip karıştırın.
  3. Servis aşaması
    Uygun bir tabağa alıp servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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