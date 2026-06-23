Kinolu tabule, orijinal tarifindeki ince bulgur yerine kinoa ile hazırlanıp iştah açan sunumuyla hafif ve besleyici bir lezzete kavuşuyor. Taze otların ve sebzelerin lezzetli uyumu ile bu nefis salata, sofrasında sağlıklı alternatifler arayanların favorisi oluyor. Haşlanan kinoaların taze sebzeler ve ekşili sos ile buluşmasıyla hazırlanıp her çatalda damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. İşte, kinoalı tabule için videolu tarifi ve malzemeleri...